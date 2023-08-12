شؤون فلسطينية

وزيرة السياحة تبحث تعزيز التعاون مع اليونسكو

وزيرة السياحة تبحث تعزيز التعاون مع اليونسكو
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
استقبلت وزيرة السياحة والاثار رُلى معايعة، نهى بوازير مديرة مكتب يونيسكو -رام الله والوفد المرافق لها، حيث جرى اللقاء في مقر وزارة السياحة والاثار بمدينة بيت لحم.

واكدت معايعة أهمية الاستمرار بالعلاقة الثنائية المشتركة لحماية مواقع التراث الثقافي المسجلة على قائمة التراث العالمي في فلسطين خاصة المواقع التي تعاني من تدهور حالتها الحفاظية خصوصا موقع الأانثيدون/ ميناء غزة القديم (البلاخية) مع ضرورة تنفيذ أنشطة ومشاريع للحفاظ على الموقع وقيمه العالمية الاستثنائية وتطويره وحمايته. تحدثت معايعة عن أهمية مشروع الحفاظ على موقع تل السلطان وتطويره، والممول من الحكومة الإيطالية والمنفذ من قبل وزارة السياحة والاثار ومكتب اليونيسكو وجامعة روما-لاسابينزا، ومشروع دعم السياحة الزراعية في موقع التراث العالمي "فلسطين ارض العنب والزيتون المشهد الثقافي للمدرجات جنوبي القدس، بتير".

وقدمت معايعة شكرها لمنظمة اليونسكو وخصوصا طواقم مكتب يونيسكو رام الله على جهودهم في الحفاظ على التراث الثقافي الفلسطيني وتطويره ودعمه محليا ودوليا.

ومن جانبها، ثمنت بوازير تعاون وزارة السياحة والآثار والجهود التي تبذل للحفاظ على التراث الثقافي الفلسطيني وأكدت على ضرورة استمرار التعاون لتنفيذ عدة مشاريع وأنشطة مستقبلية متعلقة بالحفاظ والإدارة وبناء القدرات.

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