شؤون فلسطينية

حنان عشراوي رئيسة جديدة لمجلس أمناء جامعة بيرزيت

حنان عشراوي رئيسة جديدة لمجلس أمناء جامعة بيرزيت
حنان عشراوي
رام الله - دنيا الوطن
انتخبت حنان عشراوي رئيسة لمجلس أمناء جامعة بيرزيت، خلفا لحنا ناصر الذي ترأس المجلس منذ عام 2006.

وانضمت عشراوي إلى مجلس أمناء الجامعة في عام 2016 ثم أصبحت عضوا في الهيئة الإدارية (مجلس الإدارة) في عام 2022، وهي حاصلة على درجة الدكتوراه في الآداب المقارن وأدب العصور الوسطى من جامعة فرجينيا الأميركية.

عملت عشراوي في الجامعة، وترأست دائرة اللغة الإنجليزية وآدابها ومن ثم شغلت منصب عميد كلية الآداب حتى عام 1995، وأسست وترأست لجنة المساعدات القانونية (الدفاع عن معتقلي الجامعة) كما أنها شغلت منصب وزير التعليم العالي والبحث العلمي بين عامي 1996-1998.

للدكتورة عشراوي كثير من المؤلفات أهمها كتاب " هذا الجانب من السلام" ومؤلفات أخرى أدبية وسياسية كما أنها حاصلة على العديد من الجوائز من جميع أنحاء العالم مثل وسام الشرف الفرنسي المتميز في عام 2006، جائزة المهاتما غاندي الدولية للسلام والمصالحة عام 2005 وجائزة سيدني للسلام في 2003 وجائرة ألوف بالمة في 2002

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