جماهير غفيرة تشارك في حفل تأبين الشهداء النابلسي وصبوح وطه

رام الله - دنيا الوطنشاركت جماهير غفيرة في حفل تأبين أبطال عرين الأسود الشهداء إبراهيم النابلسي وحسين طه وإسلام صبوح، بمدينة نابلس مساء أمس الجمعة.وردد المشاركون في حفل التأبين هتافات مؤيدة للشهداء ومسيرة المقاومة ومشيدة بتضحياتِ عوائل الشهداء، مستذكرين تسجيلات صوتية للشهيد النابلسي يوصي المقاومين بأن لا يتركوا البارودة.وشاركت الحفل أمهات الشهداء إلى جانب عدد من أمهات شهداء نابلس وجنين، رافعات إشارات التوحيد والنصر.وساد حفل التأبين أجواء من الحماسِ والافتخار بالمقاومة، حيث وجّه المتحدث بالحفل التحيات إلى أرواح الشهداءِ وأمهاتهم وتوجيه تحية إجلال لوالدة الشهيد فاروق سلامة.