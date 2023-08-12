زعارير: شعبنا لن يسلم باعتداءات المستوطنين الهمجية وسيواجهها بكل قوة

رام الله - دنيا الوطنأكد النائب في المجلس التشريعي المقال بالضفة الغربية باسم زعارير أنّ شعبنا الفلسطيني لن يسلم باعتداءات المستوطنين الهمجية، والتي تجري بدعم من حكومة يمينية متطرفة وبحماية من جيش الاحتلال.وقال زعارير إنّ "الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يفنى بالقتل، ولن يحيد عن أهدافه وحقوقه، ومستعد لتقديم كل ما يستطيع من أجل تحرير أرضه"، مضيفاً أن اعتداءات المستوطنين ستواجه بكل قوة وبمزيد من المقاومة.ولفت إلى أن الاحتلال بكل مؤسساته يحاول استئصال شعبنا وتهجيره من أرضه، إلى جانب عمليات القتل المتواصلة والتي تستهدف النساء والأطفال والشيوخ.وذكر أن حكومة الاحتلال تتبنى أفكار ومواقف المستوطنين المتطرفة، وعلى مدار عقود ممتدة نفذ جيش الاحتلال جرائم بطش بحق شعبنا، ولم يتوقف عن محاربته عبر سياسات عنصرية.وشدد على أن شعبنا يدرك هذه المعادلة ويعرف أنه مستهدف من جميع مكونات الاحتلال الغاشم، لكنه سيبقى صامداً وسيواصل طريق التضحية والمقاومة وصولاً إلى تحرير الأرض والمقدسات.