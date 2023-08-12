أبو زيد يبحث التعاون مع سفير بلغاريا

رام الله - دنيا الوطناجتمع رئيس مجلس إدارة المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة الوزير موسى أبو زيد، اليوم الإثنين، برئيس مكتب تمثيل جمهورية بلغاريا المعتمد لدى دولة فلسطين فيسيلين ديلتشيف.جاء ذلك لبحث توقيع مذكرة تفاهم لتبادل الخبرات بين موظفي البلدين، ونقل التجارب وبناء وتطوير القدرات العلمية والعملية في جميع مجالات الإدارة، بالإضافة إلى إرساء علاقة تعاون متينة في مجالات التعاون المشتركة.وعبّر السفير ديلتشيف عن شكره وامتنانه لدعوته لزيارة المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة، ووصفها بالمبهرة، خاصة البرامج التدريبية وتنوعها ومواضيعها التي تستهدف كافة الفئات الوظيفية في القطاعات المختلفة في الدولة.وقال السفير البلغاري، أنا سعيد لرؤيتي هذا التطور الكبير الذي وصلت له دولة فلسطين، ونفتخر بتعاون جديد بين البلدين خاصة في مجال الإدارة العامة وإدارة الموارد البشرية، مؤكداً على موقف بلغاريا المساند للقضية الفلسطينية.بدوره، ثمن الوزير أبو زيد هذه الزيارة المثمرة، وقال إنها باكورة تعاون بين البلدين في مجال الإدارة العامة وإدارة الموارد البشرية، فالمدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة أصبحت ناقلاً للخبرة ومعقل لكل من يطمح للتطور والبناء فيالعالم.وأضاف أبو زيد، إن هذا اللقاء التنسيقي الأول وليس الأخير، ولدينا رؤية مستقبلية لتعزيز التعاون مع هذه الدولة الصديقة الداعمة لنا على مر التاريخ.