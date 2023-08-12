شؤون فلسطينية

مركز فلسطين: الاحتلال يحتجز 19 قاصراً في الاعتقال الإداري

مركز فلسطين: الاحتلال يحتجز 19 قاصراً في الاعتقال الإداري
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكد مركز فلسطين لدراسات الاسرى أن سلطات الاحتلال صعدت خلال العام الجاري من سياسة استهداف القاصرين الفلسطينيين بالاعتقال الإداري التعسفي، حيث وصل عدد القاصرين المعتقلين ادارياً دون تهم الى 19 قاصراً.

وكشف مركز فلسطين، أن محاكم الاحتلال أصدرت منذ بداية العام ما يقارب من 2000 قرار ادارى طالت كافة شرائح المجتمع الفلسطيني بما فيها النساء والمرضى وكبار السن والأسرى المحررين، كذلك لاحقت القاصرين الفلسطينيين ما دون الثامنة عشر من أعمارهم، ولا يزال يعتقل الاحتلال 19 قاصراً تحت الاعتقال الإداري في ظروف قاسية بقسم الأشبال في سجنى عوفر ومجدو.

 مدير المركز الباحث "رياض الأشقر" بَّين أن محكمتي سالم عوفر العسكريتين أصدرت منذ بداية العام الجاري ما يزيد عن 34 قرار اعتقال ادارى بحق قاصرين بين جديد وتجديد، بعضهم تم التجديد له ثلاث مرات متتالية، لفترات تمتد ما بين 3 شهور الى 6 شهور، فيما حرمت العديد من طلاب الثانوية العامة من التقدم للامتحانات النهائية لهذا العام بسبب الاعتقال الإداري.

وأشار الأشقر الى ان محكمة الاحتلال حولت مؤخراً الفتى الجريح حسن وليد صبارنة (17 عامًا) من بيت أمر شمال الخليل للاعتقال الإداري لمدة 6 شهور رغم وضعه الصحي الصعب، حيث كان تعرض لإصابة وصفت بالخطرة قبل اعتقاله بفترة قصيرة تسببت له بحدوث نزيف في الرئة وكسور في الأضلاع، وخضع لأكثر من عملية جراحية، وهو بحاجة إلى متابعة صحيّة حثيثة.

بينما جددت محكمة عوفر العسكرية، الاعتقال الإداري بحق  الأسير الفتى "محمد أسامه محاميد " 17عاماً، من قرية دير أبو ضعيف شرق مدينة جنين للمرة الثانية لمدة 5 شهور، وجددت الإداري للمرة الثالثة على التوالي للفتى محمد غازى سلهب (17 عامًا)  من الخليل لمدة 4 شهور في نفس اليوم المقرر الافراج عنه،  فيما جددت كذلك أمر الاعتقال الإداريّ بحق  الفتى الجريح جمال براهمة (17 عامًا)  من أريحا، للمرة الثانية، لمدة أربعة أشهر، وهو طالب في الثانوية العامة، حرمه الاحتلال من تقديم الامتحانات،  رغم انه كان تعرض للإصابة في ساقه اليسرى قبل فترة من اعتقاله، وهو بحاجة إلى إجراء عملية مكان الإصابة . 

وكشف الأشقر ان محاكم الاحتلال كانت حولت خلال الشهور الماضي كلاً من الأشبال محمد سوالمة من مخيم بلاطة للاعتقال الإداري لمدة 6 شهور، والطالب في الثانوية العامة "يحيى محمد الريماوي" 17 عاماً من بيت ريما غرب رام الله لمدة 6 شهور، والفتى "قاسم محمد حوامدة" ١٧ عاماً من الخليل إلى الاعتقال الإداري لمدة ٦ أشهر، كذلك كانت حولت الفتى الأسير " جمال محمد عادى " 17 عاماً من بلدة بيت امر شمال الخليل الى الاعتقال الإداري لمدة 4 شهور.

واتهم الأشقر الاحتلال بإساءة استخدام إجراء الاعتقال الإداري، فاستغلت الإجازة القانونية المسموح بها في الظروف الاستثنائية، وتوسعت في تطبيقها، دون التزام بالمبادئ والإجراءات القضائية المنصوص عليها، ولا بالضمانات التي حددها القانون الدولي، وأصبحت تستخدمه كأداة عقاب جماعي بحق الفلسطينيين بكافة فئاتهم بما فيها النساء والأطفال.

ووصف الأشقر الاعتقال الإداري بأنه اعتقال سياسي لا يخضع لأي مسوغ قانونى أو ملفات ادانة او محاكم عادلة، والقرار النهائي له يخضع لتوصيات الجانب الأمني المتمثلة بجهاز المخابرات، الذي يتولى إدارة هذا الملف، ويملى التعليمات للمحاكم الصورية بإصدار أوامر ادارية جديدة او تجديد لفترات أخرى بناءً على ملفات سرية لا يسمح لأحد بالاطلاع عليها.

وكشف الأشقر انه نتيجة تكثيف أوامر الاعتقال الإداري بحق الاسرى ارتفعت اعداد الاسرى الإداريين في سجون الاحتلال الى ما يزيد عن (1200) اسيراً غالبيتهم أسرى محررين قضوا فترات مختلفة داخل السجون وأعيد اعتقالهم مرة أخرى، وجدد لمعظمهم لفترات أخرى.

وجدد الأشقر مطالبته المؤسسات الدولية التدخل بشكل عاجل لوقف هذه المجزرة بحق أعمار الاسرى الفلسطينيين، ووضع قيوداً صارمة على فرض الاعتقال الإداري، تماشياً مع نصوص المواثيق الإنسانية. 

أخبار ذات صلة

أشد: مليون ونصف شاب فلسطيني يواجهون تحديات كبرى تتطلب خطة وطنية لتعزيز صمودهم

أشد: مليون ونصف شاب فلسطيني يواجهون تحديات كبرى تتطلب خطة وطنية لتعزيز صمودهم

مصرع شاب وسط قطاع غزة بعد إصابته بطلق ناري بالخطأ

مصرع شاب وسط قطاع غزة بعد إصابته بطلق ناري بالخطأ

أبو زيد يبحث التعاون مع سفير بلغاريا

أبو زيد يبحث التعاون مع سفير بلغاريا

غزة: وزير الأوقاف يقدم مكرمة الرئيس عباس لحفظة القرآن الكريم

غزة: وزير الأوقاف يقدم مكرمة الرئيس عباس لحفظة القرآن الكريم

مركز فلسطين: الاحتلال يحتجز 19 قاصراً في الاعتقال الإداري

مركز فلسطين: الاحتلال يحتجز 19 قاصراً في الاعتقال الإداري

حزب الشعب: نعم لتعزيز دور الشباب في الحياة السياسية الفلسطينية

حزب الشعب: نعم لتعزيز دور الشباب في الحياة السياسية الفلسطينية

الاحتلال يصعّد من اعتقال الجرحى في بلدة بيت أمر

الاحتلال يصعّد من اعتقال الجرحى في بلدة بيت أمر

غزة: المباحث العامة تكشف عن شكوى زائفة بسرقة مصاغ ومبلغ مالي

غزة: المباحث العامة تكشف عن شكوى زائفة بسرقة مصاغ ومبلغ مالي

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

أشد: مليون ونصف شاب فلسطيني يواجهون تحديات كبرى تتطلب خطة وطنية لتعزيز صمودهم

أشد: مليون ونصف شاب فلسطيني يواجهون تحديات كبرى تتطلب خطة وطنية لتعزيز صمودهم

مصرع شاب وسط قطاع غزة بعد إصابته بطلق ناري بالخطأ

مصرع شاب وسط قطاع غزة بعد إصابته بطلق ناري بالخطأ

زعارير: شعبنا لن يسلم باعتداءات المستوطنين الهمجية وسيواجهها بكل قوة

زعارير: شعبنا لن يسلم باعتداءات المستوطنين الهمجية وسيواجهها بكل قوة

أبو زيد يبحث التعاون مع سفير بلغاريا

أبو زيد يبحث التعاون مع سفير بلغاريا

مركز فلسطين: الاحتلال يحتجز 19 قاصراً في الاعتقال الإداري

مركز فلسطين: الاحتلال يحتجز 19 قاصراً في الاعتقال الإداري

حزب الشعب: نعم لتعزيز دور الشباب في الحياة السياسية الفلسطينية

حزب الشعب: نعم لتعزيز دور الشباب في الحياة السياسية الفلسطينية

الاحتلال يصعّد من اعتقال الجرحى في بلدة بيت أمر

الاحتلال يصعّد من اعتقال الجرحى في بلدة بيت أمر

بمناسبة اليوم الدولي للشباب 2023.. الأمم المتحدة في فلسطين تحشد جهودها لدعم الشباب الفلسطيني

بمناسبة اليوم الدولي للشباب 2023.. الأمم المتحدة في فلسطين تحشد جهودها لدعم الشباب الفلسطيني

منوعات

شاهد: لحظة انهيار شاب بالبكاء بعد رؤيته لـ محمد رمضان بالسعودية

شاهد: لحظة انهيار شاب بالبكاء بعد رؤيته لـ محمد رمضان بالسعودية

بعد لقائها شيخ الأزهر.. ما حقيقة اعتزال نهال عنبر التمثيل؟

بعد لقائها شيخ الأزهر.. ما حقيقة اعتزال نهال عنبر التمثيل؟

لهذا السبب.. مشّادة كلامية بين نادين نسيب نجيم وإحدى المتابعات

لهذا السبب.. مشّادة كلامية بين نادين نسيب نجيم وإحدى المتابعات

بالصور: كنزي عمرو دياب تتصدّر الترند بملابس بحر شفافة

بالصور: كنزي عمرو دياب تتصدّر الترند بملابس بحر شفافة

تامر حسني يفجّر مفاجأة لجمهوره حول ألبومه القادم

تامر حسني يفجّر مفاجأة لجمهوره حول ألبومه القادم

بعد غياب ثلاث سنوات..هل اعتزل عادل إمام الفن بشكل نهائي؟

بعد غياب ثلاث سنوات..هل اعتزل عادل إمام الفن بشكل نهائي؟

نانسي عجرم تطلق تحدي &quot;تييجي ننبسط&quot; من داخل حمام السباحة

نانسي عجرم تطلق تحدي "تييجي ننبسط" من داخل حمام السباحة

شاهد: نوال الزغبي تتعرض لهجوم حاد بعد ظهورها بفستان قصير وشفاف

شاهد: نوال الزغبي تتعرض لهجوم حاد بعد ظهورها بفستان قصير وشفاف

هل انفصلت حلا شيحة عن معز مسعود وارتبطت برجل أعمال شهير؟

هل انفصلت حلا شيحة عن معز مسعود وارتبطت برجل أعمال شهير؟

بسعر خيالي.. روبي تتصدر الترند بفستان باربي القصير

بسعر خيالي.. روبي تتصدر الترند بفستان باربي القصير

عربي

السودان: اشتباكات عنيفة بالخرطوم وعشرات القتلى بمعارك قبلية في دارفور

السودان: اشتباكات عنيفة بالخرطوم وعشرات القتلى بمعارك قبلية في دارفور

الأردن: الحمل الكهربائي قد يُسجل مستوى قياسياً هذا الصيف

الأردن: الحمل الكهربائي قد يُسجل مستوى قياسياً هذا الصيف

لماذا منعت الإمارات ركاب طائرة إسرائيلية من دخول أراضيها؟

لماذا منعت الإمارات ركاب طائرة إسرائيلية من دخول أراضيها؟

وزير الإعلام اللبناني يُوضّح حقيقة إغلاق التلفزيون الرسمي

وزير الإعلام اللبناني يُوضّح حقيقة إغلاق التلفزيون الرسمي