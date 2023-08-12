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السعودية تعيّن سفيراً فوق العادة لدى فلسطين

السعودية تعيّن سفيراً فوق العادة لدى فلسطين
السعودية تعيّن سفيراً فوق العادة لها في فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
تسلم مجدي الخالدي مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس للشؤون الدبلوماسية، نسخة من أوراق اعتماد السفير نايف السديري، سفيراً مفوضاً وفوق العادة لخادم الحرمين الشريفين، ملك المملكة العربية السعودية، لدى دولة فلسطين، وقنصلاً عاماً للمملكة بالقدس، عاصمة دولة فلسطين، على أن يصار إلى تسليم أوراق الاعتماد الأصلية للرئيس عباس، في القريب العاجل.

جاء ذلك خلال استقبال الخالدي، السفير نايف السديري، اليوم السبت، بمقر سفارة دولة فلسطين لدى الأردن، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وقال الخالدي عقب اللقاء: "نرحب بسفير المملكة العربية السعودية، مؤكدين أن هذه الخطوة الهامة ستسهم في تعزيز العلاقات الأخوية القوية والمتينة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين".

وأعرب نيابة عن الرئيس محمود عباس، عن "شكر دولة فلسطين وتقدير شعبها وقيادتها لمواقف المملكة العربية السعودية الثابتة تجاه الشعب الفلسطيني، واسنادها الدائم للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية كافة".

كما ثمّن "حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان على هذه الخطوة الهامة، على طريق تعزيز العلاقات الأخوية في مختلف المجالات التي تخدم البلدين والشعبين الشقيقين".

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