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السودان: اشتباكات عنيفة بالخرطوم وعشرات القتلى بمعارك قبلية في دارفور

السودان: اشتباكات عنيفة بالخرطوم وعشرات القتلى بمعارك قبلية في دارفور
تصاعد الدخان بسبب القصف شمال الخرطوم
رام الله - دنيا الوطن
يواصل الجيش السوداني تصهيد هجماته على مواقع لقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم وأم درمان وولاية شمال كردفان، في وقت أكدت فيه عدة جهات تدهور الوضع الصحي والإنساني.

ونقلت قناة (الجزيرة) عن مصادر عسكرية بالجيش السوداني أن "الجيش أطلق قذائف مدفعية، من داخل قيادته، صوب تجمعات قوات الدعم السريع بأحياء بُري والشاطئ والصفاء شرق الخرطوم".

كما قصف الطيران الحربي التابع للجيش أهدافاً لقوات الدعم السريع بضاحية الرياض شرقي الخرطوم، ومواقع في أم درمان، وتبادل الطرفان القصف بالأسلحة الثقيلة شمال وشرق وجنوب مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور.

ويوم أمس الجمعة، أفاجت وسائل إعلام سودانية بأن اقتتالاً قبلياً بولاية جنوب دارفور أسفر عن مقتل 120 شخصا على الأقل خلال يومين.

وفي سياق متصل، قالت الخارجية السودانية إن "الحديث في الساحة الداخلية حالياً ليس عن مفاوضات وإنّما عن إنهاء التمرد"، مؤكدة أنّ خروج "الدعم السريع" من منازل المواطنين شرط أساسي وموقف عام في حال العودة للتفاوض.

وكانت قوات الدعم السريع قد رفضت أكثر من مرة اتهامها بدخول منازل المواطنين، معتبرة أن "عقدة النزاع تكمن في بقاء قيادة الجيش الراهنة وإنّ القتال لا ينتهي إلاّ بذهابهم".

ومع استمرار القتال تدهور الوضع الصحي، حيث حذرت الجهات الإغاثية من اقتراب البلاد أكثر فأكثر من كارثة صحية شاملة، حيث يشكل فصل الأمطار الراهن تهديداً كبيراً لغالبية المناطق المكتوية بجحيم النزاع.

ومنذ اندلاعها في 15 نيسان/أبريل الماضي، أسفرت المعارك المسحلة عن مقتل ثلاثة آلاف شخص على الأقلّ، وتهجير أكثر من ثلاثة ملايين شخص سواء داخل البلاد أو خارجها.

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