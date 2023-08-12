فدا يندد بمرسوم أمريكي ويرفض محاولة الإساءة للصين





وأكد (فدا) في بيان له، على رفضه القاطع للمرسوم ولما جاء فيه من محاولة للإساءة إلى جمهورية الصين الشعبية الصديقة.



وفرضت الولايات المتّحدة حظراً على الاستثمارات الخارجية للشركات الأميركية في مجالات التكنولوجيا المتقدّمة، وخصوصاً الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمّية، في "بلدان إشكالية" في مقدّمها الصين، وفق ما جاء في بيان لوزارة الخزانة الأمريكية.







رام الله - دنيا الوطنندد الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) بشدة بالمرسوم الذي أصدره الرئيس الأمريكي جو بايدن فيما يتعلق بالتكنولوجيات والمنتجات الحساسة، معتبراً أن هذا المرسوم شكل آخر من أشكال المعايير المزدوجة وأشكال التدخل السافر التي تتبعها الولايات المتحدة الأمريكية في شؤون العالم ودوله وأسواقه.