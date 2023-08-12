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فيديو.. حزب الله يكشف عن منظومة صواريخ موجهة من منصة مزدوجة

فيديو.. حزب الله يكشف عن منظومة صواريخ موجهة من منصة مزدوجة
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
نشر الإعلام الحربي لـ(حزب الله) اللبناني، الجمعة، مشاهد تعرض للمرة الأولى لمنظومة (ثار الله) للصواريخ الموجهة، لافتاً إلى أنه تم استخدامها في أكثر من ميدان.

وبحسب الإعلام الحربي للحزب فإن "منظومة ثار الله، عبارة عن منصة مزدوجة للصواريخ الموجهة، وتتضمن مواصفات المنظومة سلاح ضد الدروع مخصصة لرماية صواريخ "كورنيت"، كما تتألف من منصتي إطلاق، وتتمتع بدقة إصابة الأهداف بتوقيت متزامن وتدميرها، وتستخدم في الرماية النهارية والليلية، وتتميز بسهولة التحرك والمناورة".

ودخلت هذه المنظومة العمل في تشكيلات (حزب الله) في لبنان، عام 2015، وأظهرت نتائج ممتازة خلال استخدامها في أكثر من ميدان، وفق ما نقلت قناة (المنار) اللبنانية.


 


وفي أيار/ مايو الماضي، أجرى (حزب الله) مناورة عسكرية كبيرة بالذخيرة الحية، في أحد معسكراته جنوبي لبنان، بمشاركة مقاتلين من مختلف التخصصات العسكرية، وذلك في ظل استعراض لأسلحة وصواريخ وآليات للحزب.

وشهدت مناورة (حزب الله) استعراضا للمهارات القتالية الفردية، ومهارات التسلق لعناصر الحزب، فضلاً عن عرض على الدراجات النارية، ومناورة حية لعملية أسر.

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