الاقتصاد تؤكد وفرة احتياجات الطلبة المدرسية بأسعار منافسة

رام الله - دنيا الوطنأكدت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم السبت، على وفرة احتياجات ومستلزمات الطلبة من القرطاسية والحقائب والزي المدرسي، خاصة المريول في السوق وبأسعار منافسة.وبينت الاقتصاد في بيان صحفي، أن "المصانع الوطنية لصناعة الملابس والورقيات واستعداداً للعام الدراسي رفعت طاقتها الإنتاجية لتلبية احتياجات السوق من كافة التجيهزات، إضافة إلى توريد القرطاسية بمختلف أنواعها".وأشارت إلى أن هناك منافسة في السوق على بيع احتياجات الطلبة، وبأسعار منافسة، تصب في مصلحة المستهلك، مؤكدة جاهزية طواقم الرقابة على التعامل مع أي شكوى عبر الرقم 129.