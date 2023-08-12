الرئيس عباس يصل القاهرة غداً الأحد في زيارة رسمية



وعبر السفير دياب اللوح عن شكره لمصر وللرئيس عبد الفتاح السيسي، لاستضافة هذه القمة ومساعيها المقدرة لدعم الشعب الفلسطيني، ونصرة قضيته العادلة على درب الحرية والاستقلال، كما أعرب عن تقدير فلسطين قيادة وشعباً للجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة العاهل الأردني دفاعاً عن القدس ومقدساتها.







رام الله - دنيا الوطنأعلن سفير دولة فلسطين بمصر دياب اللوح، أن الرئيس محمود عباس، سيصل إلى جمهورية مصر العربية يوم غدٍ الأحد في زيارة رسمية تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمشاركة في أعمال القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية .وأكد السفير اللوح في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن لقاء قمة ثلاثية سيجمع الرئيس محمود عباس مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني عبد الله الثاني، في مدينة العلمين، "تجسيدًا للتشاور والتعاون الدائم والمستمر تجاه القضايا المتعددة على المستويات العربية والإقليمية والدولية ولتوحيد الرؤى بين القادة الثلاثة للتعامل مع التحركات السياسية والإقليمية والدولية، وعملًا على إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وإنجاز حقوقه الوطنية المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة وعاصمتها القدس".