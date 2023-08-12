مباشر | لقاء خاص مع وزير الأشغال العامة والإسكان د. محمد زيارة

شؤون فلسطينية

بمناسبة اليوم الدولي للشباب 2023.. الأمم المتحدة في فلسطين تحشد جهودها لدعم الشباب الفلسطيني

بمناسبة اليوم الدولي للشباب 2023.. الأمم المتحدة في فلسطين تحشد جهودها لدعم الشباب الفلسطيني
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت الأمم المتحدة، إن الشباب الفلسطيني الذين تتراوح أعمارهم بين 18-29، والذين يُشكلون 22% من المجتمع الفلسطيني، يواجهون العديد من التحديات المعقدة، من بينها الاحتلال الإسرائيلي المستمر والعنف الهيكلي والإقصاء من عمليات صنع القرار وضعف الآفاق الاقتصادية. 

وتشير البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إلى أن نسبة البطالة لا تزال مرتفعة بين الشباب وقد وصلت الى 75٪ في غزة و30٪ في الضفة الغربية. لكن ورغم التحديات، مازال الشباب الفلسطيني يثابر لخلق مستقبل أفضل للجميع لذلك اصبح تزويد الشباب الفلسطيني بالمعرفة حول حقوقه والمهارات الخضراء وأدوات المناصرة اكثر الحاحا من أي وقت مضى.

وأكدت لين هاستينغز، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية في فلسطين، في بيان لها بمناسبة اليوم الدولي للشباب، ان "الموضوع العالمي لليوم الدولي للشباب - لهذا العام هو "المهارات الخضراء للشباب" ويهدف إلى ضمان استعداد الشباب بشكل جيد للتخفيف من آثار تغير المناخ والحصول على عمل لائق في بيئة اقتصادية خضراء". يصادف هذا العام أيضًا الذكرى الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان  (UDHR)ومنتصف الطريق نحو تحقيق خطة 2030 وأهداف التنمية المستدامة(SDGs)

تقول إيناس، (24 عامًا) من بيت لحم: "بصفتنا شباب فلسطينيين/ات، فإننا نستحق أن نعيش حياة كريمة وخالية من العنف وبوجود آفاق اقتصادية واعدة لمستقبلنا. يجب أن تُسمع أصواتنا، وأنا مصممة على الدفاع عن حقوقي وحقوق زملائي ".

للاحتفال بيوم الشباب، تقوم الأمم المتحدة في فلسطين بدمج هذه المجالات والمواضيع. حيث ستستضيف الأمم المتحدة "مخيم تدريبي" لمدة يومين يستهدف الشباب والشابات من مختلف شبكات ومؤسسات المجتمع المدني في الضفة الغربية وقطاع غزة. وسيعمل الخبراء والموجهون على تمكين المشاركين والمشاركات وتزويدهم بالأدوات التي تساعدهم على إشراك أقرانهم والمسؤولين في تعزيز حقوق الشباب، وكيفية تحديد وخلق والوصول إلى وظائف واجرا يومية للإسهام في تحقيق عالم مستدام بيئيًا بحلول عام 2050.

كما سيقوم المشاركون والمشاركات خلال المخيم التدريبي، بوضع تصور لحملات تعبئة وضغط ومناصرة لإشراك أقرانهم وصانعي السياسات، وتصور فلسطين التي يريدون العيش فيها بحلول عام 2030. فضلاً عن ذلك، سيشارك الشباب والشابات في جلسة محاكاة لأعمال اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. حيث سيوفر هذا الحدث مساحة آمنة للمشاركين والمشاركات للتعبير عن الذات وايصال أصواتهم.

وأضاف عطا، (22 عامًا) من غزة: "أن تكون شابًا هو ليس مجرد وصف، ولا ينبغي أن يُنظر إليه على أنه عائق. كشباب، نقف متحدين كشركاء ومحفزين للتغيير. سيكون المخيم التدريبي فرصة لنا كشباب فلسطيني لعرض مهاراتنا وقوتنا واستعدادنا لخلق عالم أفضل وأكثر اخضرارًا. "

وتؤكد الأمم المتحدة في فلسطين من جديد التزامها الثابت بدعم تطلعات وحقوق الشباب الفلسطيني، بكل تنوعهم - ليس فقط اليوم، ولكن كل يوم.

معًا، سنواصل السعي من أجل مستقبل أكثر إشراقًا وإنصافًا.

أخبار ذات صلة

الرئيس عباس يصل القاهرة غداً الأحد في زيارة رسمية

الرئيس عباس يصل القاهرة غداً الأحد في زيارة رسمية

بمناسبة اليوم الدولي للشباب 2023.. الأمم المتحدة في فلسطين تحشد جهودها لدعم الشباب الفلسطيني

بمناسبة اليوم الدولي للشباب 2023.. الأمم المتحدة في فلسطين تحشد جهودها لدعم الشباب الفلسطيني

تقرير: حكومة الاحتلال تُوفر الغطاء لإرهاب المستوطنين وبن غفير يمنح مرتكبيه شهادات تقدير‎

تقرير: حكومة الاحتلال تُوفر الغطاء لإرهاب المستوطنين وبن غفير يمنح مرتكبيه شهادات تقدير‎

التربية وأنروا تبحثان آليات تطوير تكنولوجيا التعليم

التربية وأنروا تبحثان آليات تطوير تكنولوجيا التعليم

13 أسيراً يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضاً لاعتقالهم الاداري

13 أسيراً يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضاً لاعتقالهم الاداري

بحرية الاحتلال تعتقل صياديْن وتستولي على مركبهما شمال القطاع

بحرية الاحتلال تعتقل صياديْن وتستولي على مركبهما شمال القطاع

المرور بغزة تنشر إحصائية حوادث السير خلال الأسبوع الماضي

المرور بغزة تنشر إحصائية حوادث السير خلال الأسبوع الماضي

فدا يرحب باستئناف أونروا عملياتها في مخيم عين الحلوة

فدا يرحب باستئناف أونروا عملياتها في مخيم عين الحلوة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

بمناسبة اليوم الدولي للشباب 2023.. الأمم المتحدة في فلسطين تحشد جهودها لدعم الشباب الفلسطيني

بمناسبة اليوم الدولي للشباب 2023.. الأمم المتحدة في فلسطين تحشد جهودها لدعم الشباب الفلسطيني

تقرير: حكومة الاحتلال تُوفر الغطاء لإرهاب المستوطنين وبن غفير يمنح مرتكبيه شهادات تقدير‎

تقرير: حكومة الاحتلال تُوفر الغطاء لإرهاب المستوطنين وبن غفير يمنح مرتكبيه شهادات تقدير‎

التربية وأنروا تبحثان آليات تطوير تكنولوجيا التعليم

التربية وأنروا تبحثان آليات تطوير تكنولوجيا التعليم

فدا يرحب باستئناف أونروا عملياتها في مخيم عين الحلوة

فدا يرحب باستئناف أونروا عملياتها في مخيم عين الحلوة

طالع: أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم السبت

طالع: أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم السبت

أسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق قطاع غزة

أسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق قطاع غزة

الدفاع المدني يوجّه إرشادات للمواطنين للوقاية من موجة الحر المقبلة

الدفاع المدني يوجّه إرشادات للمواطنين للوقاية من موجة الحر المقبلة

بقيمة 2.5 مليون شيكل.. الصالح يفتتح عدة مشاريع تطويرية في محافظة القدس

بقيمة 2.5 مليون شيكل.. الصالح يفتتح عدة مشاريع تطويرية في محافظة القدس

منوعات

نانسي عجرم تطلق تحدي &quot;تييجي ننبسط&quot; من داخل حمام السباحة

نانسي عجرم تطلق تحدي "تييجي ننبسط" من داخل حمام السباحة

شاهد: نوال الزغبي تتعرض لهجوم حاد بعد ظهورها بفستان قصير وشفاف

شاهد: نوال الزغبي تتعرض لهجوم حاد بعد ظهورها بفستان قصير وشفاف

هل انفصلت حلا شيحة عن معز مسعود وارتبطت برجل أعمال شهير؟

هل انفصلت حلا شيحة عن معز مسعود وارتبطت برجل أعمال شهير؟

بسعر خيالي.. روبي تتصدر الترند بفستان باربي القصير

بسعر خيالي.. روبي تتصدر الترند بفستان باربي القصير

لسبب مفاجئ.. أحمد العوضي يهدّد ياسمين عبد العزيز بالطلاق

لسبب مفاجئ.. أحمد العوضي يهدّد ياسمين عبد العزيز بالطلاق

هل اعتدى حرّاس محمد رمضان على مغنّي مهرجانات؟

هل اعتدى حرّاس محمد رمضان على مغنّي مهرجانات؟

مجدداً.. سمية الخشاب تفتح النار على طليقها أحمد سعد

مجدداً.. سمية الخشاب تفتح النار على طليقها أحمد سعد

شاهد: نسرين طافش تخطف الأنظار بإطلالة صيفية مثيرة من داخل حمام السباحة

شاهد: نسرين طافش تخطف الأنظار بإطلالة صيفية مثيرة من داخل حمام السباحة

شاهد: عمرو أديب يحتفل بخطوبة نجله خالد

شاهد: عمرو أديب يحتفل بخطوبة نجله خالد

موعد العرض الرسمي لفيلم (باربي) في مصر

موعد العرض الرسمي لفيلم (باربي) في مصر

عربي

لماذا منعت الإمارات ركاب طائرة إسرائيلية من دخول أراضيها؟

لماذا منعت الإمارات ركاب طائرة إسرائيلية من دخول أراضيها؟

وزير الإعلام اللبناني يُوضّح حقيقة إغلاق التلفزيون الرسمي

وزير الإعلام اللبناني يُوضّح حقيقة إغلاق التلفزيون الرسمي

قتلى وجرحى من الجيش السوري في هجوم مسلح لتنظيم الدولة

قتلى وجرحى من الجيش السوري في هجوم مسلح لتنظيم الدولة

أول تعليق رسمي من عمّان بعد أنباء اعتقال أردني في تل أبيب

أول تعليق رسمي من عمّان بعد أنباء اعتقال أردني في تل أبيب