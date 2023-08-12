مباشر | لقاء خاص مع وزير الأشغال العامة والإسكان د. محمد زيارة

شؤون فلسطينية

التربية وأنروا تبحثان آليات تطوير تكنولوجيا التعليم

التربية وأنروا تبحثان آليات تطوير تكنولوجيا التعليم
التربية وأنروا تبحثان آليات تطوير تكنولوجيا التعليم
رام الله - دنيا الوطن
بحث مروان عورتاني، وزير التربية والتعليم، مع جوليا ديكم، مديرة دائرة التعليم الجديدة في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، خطط الوكالة لتطوير تكنولوجيا التعليم وانعكاسها على الأنظمة الإدارية والأساليب التعليمية، ومتابعة تقييم الأداء للطلبة.

وأكد عورتاني أهمية هذه الشراكة البناءة بين "التربية" والوكالة، مشيراً إلى أهمية موائمة خطط الوزارة القادمة للطلبة في مدارس الأونروا، مشيداً بالتعليم النوعي الذي تقدمه الوكالة للطلبة في مدارسها.

بدورها، أشادت ديكم بالجهود المبذولة من وزارة التربية وسعيها في الحفاظ على استمرارية العملية التعليمية، مؤكدة أهمية اشتمال خطط وزارة التربية للطلبة في مدارس الأونروا.



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