روسيا تصدر قراراً بشأن استخدام أجهزة آيفون وآيباد

رام الله - دنيا الوطنأصدرت روسيا قراراً جديداً بشأن استخدام أجهزة "آيفون" و"آيباد" في البلاد.وذكرت وكالة (إنترفاكس) للأنباء يوم الجمعة، بأن وزارة التنمية الرقمية، قررت منع موظفيها من في الأغراض المتعلقة بالعمل، حسب ماونقلت الوكالة عن الوزير ماكسوت شادايف وزير التنمية الرقمية قوله في مؤتمر: "تم فرض حظر على استخدام الأجهزة المحمولة (من إنتاج شركة أبل) - الهواتف الذكية واللوحية- للوصول إلى تطبيقات العمل وتبادل البريد الإلكتروني الخاص بالعمل".وأضاف الوزير الروسي "يُسمح باستخدام أجهزة آيفون لتلبية الاحتياجات الشخصية"، وفق ما نقل موقع (العربية).وأصدرت الوزارة الحظر بعد شهرين من قول جهاز الأمن الداخلي الروسي إن عدة آلاف من أجهزة أبل تعرضت للاختراق نتيجة عملية تجسس من قبل الولايات المتحدة، الأمر الذي نفته الشركة.وأحجمت وكالة الأمن القومي الأميركية، التي قال جهاز الأمن الروسي إنها تعاونت مع "أبل"، عن التعليق على هذه المزاعم في حينه.