بحرية الاحتلال تعتقل صياديْن وتستولي على مركبهما شمال القطاع

اعتقلت بحرية الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، صياديْن اثنين، وصادرت مركبهما، قبالة شاطئ بحر شمال قطاع غزة.



وقالت نقابة الصيادين في تصريح صحفي، إن "زوارق الاحتلال البحرية، قامت صباح اليوم، بملاحقة الصيادين غرب بيت لاهيا، واعتقلت اثنين من الصيادين على حسكة مجداف".



وأضافت أن الصياديْن هما: "الصياد أورنس شريف السلطان، والصياد محمد رافي السلطان".



يذكر أن بحرية الاحتلال تتعمد يومياً مهاجمة الصيادين في بحر القطاع وتحرمهم من ممارسة عملهم بأمن وسلام.





رام الله - دنيا الوطن