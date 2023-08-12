دولي

الصين: ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات قاتلة إلى 78

الصين: ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات قاتلة إلى 78
فيضانات في الصين
رام الله - دنيا الوطن
ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات خلال الأسابيع الأخيرة في المناطق الشمالية في الصين، والتي سببتها العواصف والأمطار الغزيرة، إلى 78 قتيلا على الأقل الجمعة.

هذا، وذكر التلفزيون الرسمي (سي سي تي في) في تقرير، أنه "بسبب تساقط أمطار غزيرة لفترة قصيرة الساعة 18,00 في 11 آب/أغسطس حصلت فيضانات جبلية عارمة وسيول وحلية".

وجاء في التقرير أن "مسحا أوليا أظهر في الوقت الحالي، (أن الفيضانات) جرفت منزلين وألحقت أضرارا ببنى تحتية من بينها طرق وجسور وإمدادات للطاقة".

وحسب التلفزيون، فقد تم إنقاذ أربعة أشخاص ممن حوصروا في بداية السيول، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).

كما أكدت وسائل إعلام رسمية صينية مواصلة جهول الاستجابة والإنقاذ صباح السبت فيما لا يزال 16 شخصا في عداد المفقودين.

وقد ضربت السيول قرية "ويجيبينغ" الواقعة في واد ضيق على بعد ساعتين جنوب وسط مدينة شيآن.

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