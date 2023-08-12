فدا يرحب باستئناف أونروا عملياتها في مخيم عين الحلوة

رام الله - دنيا الوطنرحب الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) باستئناف وكالة (أونروا) عملياتها بمخيم عين الحلوة جنوبي لبنان بعد أسبوع من تعليق الخدمات بسبب الاشتباكات الدامية المؤسفة التي شهدها المخيم.ودعا (فدا) فصائل العمل الوطني والإسلامي وفعاليات مخيم عين الحلوة إلى بذل كل الجهود لضمان عودة الأمن إلى المخيم وتهيئة الأجواء اللازمة لضمان استئناف وكالة (أونروا) تقديم كامل خدماتها لأبنائه، حاثا الجميع على التعاون مع طواقمها في عملية إزالة مخلفات الاشتباكات من المناطق المتضررة.كما دعا الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) إلى إنجاز عودة كل العائلات التي نزحت عن مخيم عين الحلوة بسبب الاشتباكات وتقديم كل عون ممكن لها.وختم (فدا): يجب علينا جميعا أن نأخذ الدرس فما حصل يندرج ضمن مخطط دبره الأعداء لخلط الأوراق بهدف الوصول إلى حالة يصبح فيها الانقضاض على اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وحقوقهم متاحا، وهذا يتطلب توخي الحذر والتحلي بالمسؤولية الوطنية وأعلى درجات ضبط النفس والحكمة واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات وفي مقدمة ذلك وجود غرفة عمليات مشتركة تتمثل فيها كافة الفصائل وتعمل على مدار الساعة ويتم فيها تبادل المعلومات بما في ذلك مع السلطات اللبنانية المختصة، وتجديد التأكيد على أن الكل الفلسطيني لن يقبل بأن تكون المخيمات ملجأ لأي خارج عن القانون، وعلى أننا لسنا طرفا في أي محور ضد آخر ونحترم استقلال لبنان ولا نتدخل في شؤونه الداخلية ولا نقبل من يتدخل في شؤوننا الفلسطينية الداخلية التي بوصلتها فلسطين وعنوانها حق العودة والدولة المستقلة وكاملة السيادة بعاصمتها القدس.