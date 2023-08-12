ارتفاع حصيلة وفيّات حرائق الغابات في هاواي إلى 67 شخصاً

يذكر أن مساحة الحرائق تبلغ حاليا نحو 400 هكتار، وتسببت بها موجة الحر والرياح الناجمة عن إعصار "دورا"، وفق ما جاء على موقع (روسيا اليوم).





رام الله - دنيا الوطنارتفعت حصيلة وفيّات حرائق الغابات المروعة، التي دمرت بلدة تاريخية سياحية في هاواي إلى 67 شخصاً على الأقل، ما يجعل الكارثة التي تضرب الجزر الأكثر فتكاً منذ أن أصبحت ولاية أميركية.وأعلنت مقاطعة ماوي في بيان، أنه "مع استمرار جهود رجال الاطفاء لمكافحة الحرائق، تم تأكيد 12 وفاة إضافية حتى الساعة الواحدة من ظهر الجمعة، وسط الحريق النشط في لاهاينا"، مضيفة "هذا يرفع حصيلة الوفيّات إلى 67".وكانت لاهاينا البالغ عدد سكانها حوالى 12 ألف نسمة، وجهة سياحية مفضلة لملايين الأشخاص الذين يزورون جزيرة ماوي كل عام.وتم نشر الحرس الوطني، وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، هاواي منطقة كارثة طبيعية، مفرجاً عن مساعدات فدرالية لجزيرة ماوي بهدف تمويل أعمال الإغاثة والإيواء الفوري وجهود إعادة الإعمار.وتم إجلاء آلاف السكان والسياح من المناطق المنكوبة في الارخبيل، وأكد حاكم الولاية جوش غرين أن حصيلة الوفيّات قد تتجاوز ستين شخصاً، موضحاً أن بلدة لاهاينا السياحية دمرت بنسبة 80%.