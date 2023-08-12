حرب المسيّرات.. روسيا تحبط هجوماً أوكرانيا كبيراً

رام الله - دنيا الوطنأسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية، يوم الجمعة، 20 طائرة مسيّرة أوكرانية بالقرب من شبه جزيرة القرم.وقالت وزارة الدفاع الروسية عبر حسابها على (تليجرام)، إن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 14 طائرة مسيّرة، بينما تم إخضاع ست طائرات أخرى بوسائل الحرب الإلكترونية.وأضافت أنه لم تقع إصابات أو أضرار، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.وفي موسكو، قال مسؤولون، الجمعة، إنهم دمروا طائرة مسيّرة كانت تستهدف العاصمة، في أحدث هجوم على المدينة خلال الأيام الأخيرة.وقالت وزارة الدفاع الروسية إن طائرة مسيّرة أوكرانية دُمرت فوق المناطق الغربية لموسكو، مضيفة أنه لم تقع إصابات أو أضرار.واستهدفت مسيّرات أوكرانية وفي تموز/يوليو، مستودعا للذخيرة في شبه جزيرة القرم وألحقت أضرارا بجسر مضيق كيرتش الذي يربط شبه الجزيرة بالبر الرئيسي لروسيا.