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الأردن: الحمل الكهربائي قد يُسجل مستوى قياسياً هذا الصيف

الأردن: الحمل الكهربائي قد يُسجل مستوى قياسياً هذا الصيف
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكّدت شركة الكهرباء الوطنية في الأردن، جاهزية المنظومة الكهربائية لاستيعاب الأحمال المرتفعة خلال موجة الحر التي يبدأ تأثيرها على الأردن السبت المقبل.

وتوقع المدير العام لشركة الكهرباء الوطنية، أمجد الرواشدة،  وصول الحمل الكهربائي إلى 3800 ميغا واط يوميا، وإذا استمرت الموجة لأيام متتالية قد يسجل مستوى قياسي خلال الصيف عند 4000 ميغا واط.

وأوضح الرواشدة أن النظام الكهربائي سجل أعلى حمل خلال موجة الحر الماضية عند 3700 ميغا واط، وفق ما نقلت قناة (المملكة).

وقال إن المنظومة الكهربائية جاهزة لاستيعاب الأحمال الإضافية في موجة الحر المقبلة، كما أن سلسلة التزويد ومحطات التوليد والنقل والتحميل جاهزة وفرق الطوارئ، وأشار إلى العمل مع شركات التوزيع لتغطية الأحمال الكهربائية.

وتحدث عن خطط فنية وطوارئ تطبق في الظروف التشغيلية غير الطبيعية ومنها ارتفاع درجات الحرارة بشكل أعلى من المعدل الطبيعي، لكنه توقع حدوث مشاكل جزئية على شبكات التوزيع مثل الانقطاعات البسيطة المؤقتة.

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