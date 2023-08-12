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طقس فلسطين: بدء تأثير الموجة الحارة وسط تحذيرات شديدة

طقس فلسطين: بدء تأثير الموجة الحارة وسط تحذيرات شديدة
طقس فلسطين يشهد أجواء شديدة الحرارة
رام الله - دنيا الوطن
يبدأ اليوم السبت تأثير موجة الحر في البلاد، حيث يكون طقس فلسطين شديد الحرارة، حيث ويطرأ ارتفاع ملموس اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود ست درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة يكون طقس فلسطين دافئاً في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الأحد يكون طقس فلسطين شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود 8 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الاثنين يستمر الجو شديد الحرارة، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الثلاثاء، يكون طقس فلسطين حاراً نسبياً إلى حار في معظم المناطق شديد الحرارة في الاغوار، ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل العام بقليل، والرياح غربيى الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف  ارتفاع الموج.

تحذر دائرة الأرصاد الجويّة الأخوة المواطنين من خطر :

 1 - التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصّة في ساعات الذروة.

2 - اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافّة.

                              درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي

  المدينـة

 اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

   المدينـة

 اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
القدس 36-25 38-25 35-23 بيت لحم 36-25 38-25 35-23
رام الله والبيرة 35-24 37-24 34-22 طولكرم 37-26 39-26 36-24
نابلس 37-25 39-25 36-23 قلقيلية 37-26 39-26 36-24
جنين 40-26 42-26 39-24 سلفيت 36-25 38-25 35-23
طوباس 41-27 43-27 40-25 روابي 37-25 39-25 36-23
الخليل 35-24 37-24 34-22 غزه 36-27 38-27 35-25
أريحا 45-29 47-29 44-27 خانيونس 36-27 38-27 35-25
الأغوار الشمالية 42-27 44-27 41-25 رفح 37-26 39-26 36-24

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