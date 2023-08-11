الدفاع المدني يوجّه إرشادات للمواطنين للوقاية من موجة الحر المقبلة

رام الله - دنيا الوطنوجّه الدفاع المدني الفلسطيني، الجمعة، مجموعة إرشادات وتوجيهات للمواطنين للتعامل مع موجة الحر التي تضرب الأراضي الفلسطينية، بدءاً من غدٍ السبت وحتى مساء الاثنين المقبل.ودعا الدفاع المدني، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، المواطنين إلى "عدم إشعال النيران في المناطق المفتوحة لأي سبب كان وذلك نتيجة الموجة الحارة والجافة التي تتعرض لها المنطقة".وحذر المواطنين من "نسيان الأطفال داخل المركبات، وإزالة العبوات المضغوطة كمزيل العرق والقداحات من المركبات، تجنباً لانفجارها نتيجة الحرارة العالية".ونصح الدفاع المدني العمال والمزارعين بالحد من التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال فترة الذروة"، كما نصح المواطنين "بترشيد استهلاك التيار الكهربائي ومراقبة وسائل التبريد تجنباً لحدوث التماس الكهربائي".كما نصح الدفاع المدني منظمي المخيمات الصيفية "باقتصار نشاطاتهم في المرافق الداخلية تجنباً للإصابة بضربات الشمس".وأكد الدفاع المدني على ضرورة الإبلاغ المبكر عن حوادث على أرقام الطوارئ التالية: "الدفاع المدني 102، الشرطة 100، والهلال الأحمر 101".