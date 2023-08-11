مباحثات إسرائيلية أميركية الأسبوع المقبل بشأن التطبيع مع السعودية

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الجمعة، بأنه من المقرر أن تعقد مباحثات إسرائيلية وأميركية في البيت الأبيض، الأسبوع المقبل، بشأن تطبيع العلاقات بين تل أبيب والرياض.بدوره، نقل موقع (واللا) الإسرائيلي عن ثلاثة مسؤولين إسرائيليين وأميركيين، أن "رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، سيرسل مقربه ووزير الشؤون الإستراتيجية، رون ديرمر، للمشاركة في المباحثات بالبيت الأبيض الأسبوع المقبل".وأكد مسؤول إسرائيلي زيارة ديرمر إلى واشنطن دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل، معتبراً أن "وزير الشؤون الإستراتيجية سيعقد مباحثات في البيت الأبيض في إطار الحوار الدائم مع إدارة بايدن"، وفق (واللا).وسيشارك ديرمر في المباحثات مع المسؤولين في البيت الأبيض يوم 17 آب/أغسطس، حيث من المقرر أن يلتقي وزير الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، ومستشار بايدن لشؤون الشرق الأوسط، بريت ماكغورك، ومستشار بايدن لشؤون الطاقة، عاموس هوخشتاين، وهم الذين يديرون المباحثات مع السعودية سيما وأنهم زاروا الأخيرة في الأسابيع الأخيرة.وبحسب مسؤولين إسرائيليين، فإن "نتنياهو وديرمر يريدان بأن تتركز الصفقة في ردع إيران وأن يجري توقيعها في السياق الأوسع للصفقة التي يسعى البيت الأبيض إلى إبرامها بين واشنطن والسعودية وإسرائيل"، مؤكدين أن "حيثيات الصفقة من المتوقع أن تكون ضمن المباحثات التي سيناقشها ديرمر مع سوليفان وماكغورك وهوخشتاين".كما من المزمع أن تتطرق المباحثات إلى المفاوضات بين واشنطن والسعودية في ما يتعلق باتفاق "برنامج نووي مدني"، سيتضمن تخصيب اليورانيوم في الأراضي السعودية.