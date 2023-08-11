شؤون فلسطينية

بقيمة 2.5 مليون شيكل.. الصالح يفتتح عدة مشاريع تطويرية في محافظة القدس

بقيمة 2.5 مليون شيكل.. الصالح يفتتح عدة مشاريع تطويرية في محافظة القدس
الوزير مجدي الصالح يفتتح عدة مشاريع تطويرية في محافظة القدس
رام الله - دنيا الوطن
افتتح وزير الحكم المحلي مجدي الصالح مشاريع التطويرية في عدد من الهيئات المحلية بمحافظة القدس، بقيمة 2.5 مليون شيكل، وبتمويل من الوزارة، وصندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية، والبنك الإسلامي للتنمية – جدة.

وشملت المشاريع: افتتاح مشروع استكمال شبكة الصرف الصحي في بيرنبالا، ومشروع منتزه عام وآخر لطرق داخلية في بيت سوريك، ومشروع منتزه في بلدة بدو، ومشروع لإعادة تأهيل وتعبيد طرق داخلية في بيت عنان، ومشروع تعبيد طرق داخلية في حي الكفيرة في قطنة.

وكان الصالح قد استهل جولته الميدانية لمحافظة القدس الخميس، بلقاء عدد من رؤساء الهيئات المحلية في المحافظة وناقش معهم عددا من القضايا والتحديات التي تواجههم، واستمع منهم لأهم الاحتياجات من المشاريع التطويرية والتنموية والتي من شأن تنفيذها تعزيز صمود المواطنين في محيط القدس العاصمة.

وبارك الصالح للمجالس المحلية وللأهالي "افتتاح هذه الرزمة من المشاريع التطويرية التي تعد استكمالاً لسلسلة المشاريع التي نفذتها الوزارة في شمال غرب القدس"، مؤكداً مواصلة الوزارة تقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة وكل ما يلزم من أجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

هذا وتفقد وزير الحكم المحلي، مركز شرطة منطقة شمال غرب القدس، واطلع على أقسامه واحتياجاته، مشيداً بالجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية لحفظ الأمن والأمان في المنطقة، ودعم الهيئات المحلية ومساعدة طواقمها الميدانية العاملة في تنفيذ مهامها وواجباتها حسب الأنظمة والقوانين المتبعة.

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