الإمارات تمنع ركاب طائرة إسرائيلية من دخول أراضيها

رام الله - دنيا الوطنقالت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، مساء الجمعة، إن دولة الإمارات، منعت ركاب طائرة قادمة من إسرائيل من دخول الأراضي الإماراتية.وأشارت هيئة البث إلى أن "الطائرة هبطت بعد ظهر اليوم في مطار أبو ظبي، وكانت قد انطلقت من مطار (بن غوريون) الدولي وعلى متنها نحو 170 راكباً).وأضافت، أن "السلطات الإماراتية وضعت الركاب في مكان جانبي، وأفيد أن ركاب الرحلات القادمة إلى أبو ظبي يتجاوزون ركاب هذه الرحلة في خطوط الدخول بناء على تعليمات سلطات المطار".وتابعت هيئة البث الإسرائيلية، أن "خلفية عدم الموافقة لا تزال غير واضحة في هذه المرحلة".من جهتها، ذكرت صحيفة (يديعوت أحرونوت)، أن "عشرات الإسرائيليين عالقين في مطار أبو ظبي، بعد خلل في إصدار تأشيرات الدخول، ويزعمون أنه لا يُسمح لهم بالدخول إلا لمن زار الإمارات سابقًا، وتم إبلاغ وزارة الخارجية".