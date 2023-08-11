قيادي بحماس: شعبنا سيواجه انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه بمزيد من المقاومة والتلاحم

رام الله - دنيا الوطنقال حسين أبو كويك، القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن قرار الاحتلال الإسرائيلي وقضائه الجائر بالإفراج عن أحد المستوطنين المتهمين بقتل الشهيد قصي معطان قرار فاشي وظالم.وأوضح أبو كويك، في تصريح صحفي، الجمعة، أن "هذا القرار القضائي يدعم إرهاب مليشيات المستوطنين القتلة ويشكل تغطية لجرائمهم وتشجيعا لاعتدائهم وقتلهم لأبناء شعبنا ومن ثم حمايتهم من المسؤولية".واعتبر أن "القرار الظالم يؤكد تواطؤ القضاء الصهيوني ودوره في إرهاب شعبنا ومساندته لجيش الاحتلال وحكومته المتطرفة في محاولات التهويد وتهجير أبناء شعبنا".وأضاف أبو كويك، أن "القضاء الإسرائيلي أداة لتنفيذ سياسات الاحتلال والاعتداء على الأرض والمقدسات وتدنيسها وتهويدها".وأكد على أن "شعبنا الفلسطيني لن يقابل هذه الإجراءات الصهيونية إلا بمزيد من التلاحم ومقاومة الاحتلال ومستوطنيه حتى يرحلوا عن أرضنا".