مسؤول إسرائيلي: الجيش جاهز لخوض حرب.. وسلاح الجو لن يعود لسابق عهده

رام الله - دنيا الوطنأكد تومر بار، قائد سلاح الجو الإسرائيلي، أن "هناك ضرر محدود في كفاءة الجيش الإسرائيلي وبالأساس سلاح الجو الإسرائيلي، بالإضافة إلى تشكيلات أخرى بالجيش وفي المقرات والقوات البرية".وقال بار، خلال إفادة صحافية بمشاركة 60 ضابطاً وعنصراً في سلاح الجو، إن "الضرر الأكبر في سلاح الجو، ولا يمكن معرفة ما إذا كان الضرر سيكون أكبر بكثير بعد شهر"، مشيراً إلى أن "الجيش الإسرائيلي حالياً لديه الجاهزية لخوض حرب، رغم الضرر في كفاءته الآخذة بالاتساع مع مرور الوقت".وأضاف أنه "سيستغرق تدريب بدائل في المقر وقتاً طويلاً، إذ لا توجد تدريبات هذا الشهر على أي حال، فيما سيكون التحدي اعتباراً من الشهر المقبل مع استئناف التدريبات الكبيرة".وأوضح بار أن "هناك محادثات شخصية جارية مع ضباط وعناصر في سلاح الجو الذين أعلنوا عن وقف أو تجميد خدمتهم"، وفق ما نقل موقع (عرب 48).وشدد على أن "التماسك تضرر بشكل كبير، إذ أن سلاح الجو لن يعود مثلما كان حتى في حال عودة جميع العناصر غداً، وصورة الوضع تنعكس على وزير الأمن ورئيس الحكومة، والطيارون يتصرفون بما يمليه عليهم ضميرهم ولا يقطعون الفرع الذي نجلس عليه".ولفت قائد سلاح الجو الإسرائيلي إلى أن "استخدام سلاح الجو من أجل التأثير هو أمر خاطئ، إنه منحدر زلق على المستوى السياسي ولا يمكن المساس بثقة الجمهور في الجيش".