الرئيس عباس يقرر تكريم المحافظين الذين أحيلوا للتقاعد

رام الله - دنيا الوطنأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، بأن الرئيس محمود عباس يستقبل خلال الأيام المقبلة، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، محافظي المحافظات الجنوبية والشمالية الذين أحيلوا للتقاعد لبلوغهم السن القانونية.وسيكرم الرئيس عباس المحافظين لمناسبة انتهاء مهامهم، "وذلك تقديراً لمسيرتهم النضالية خلال فترة عملهم المتواصل في خدمة أبناء شعبنا، وأهداف وثوابت المشروع الوطني الفلسطيني، وحماية القرار الوطني المستقل على طريق تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية".وكان الرئيس عباس، قد أصدر أمس الخميس، مرسوماً رئاسياً بإحالة عدد من محافظي المحافظات الجنوبية والشمالية للتقاعد.وأحال الرئيس عباس للتقاعد في المحافظات الجنوبية، كلاً من: محافظ شمال غزة، ومحافظ غزة، ومحافظ خان يونس، ومحافظ رفح.وأحال في المحافظات الشمالية كلاً من: محافظ جنين، ومحافظ نابلس، ومحافظ قلقيلية، ومحافظ طولكرم، ومحافظ بيت لحم، ومحافظ الخليل، ومحافظ طوباس، ومحافظ أريحا والأغوار، للتقاعد.كما أصدر الرئيس عباس، مرسوماً رئاسياً بتشكل لجنة رئاسية، تضم عدداً من الشخصيات القيادية ذات الاختصاص لاختيار مرشحين لشغل منصب محافظي المحافظات الشاغرة، وتنسيبها للرئيس لإصدار قرار بشأنها.المحافظون المحالون للتقاعدمحافظ غزة إبراهيم أبو النجامحافظ شمال غزة صلاح أبو وردةمحافظ خانيونس أحمد الشيبيمحافظ رفح أحمد نصرمحافظ جنين أكرم الرجوبمحافظ نابلس إبراهيم رمضانمحافظ قلقيلية رافع رواجبةمحافظ طولكرم عصام أبو بكرمحافظ بيت لحم كامل حميدمحافظ الخليل جبرين البكريمحافظ طوباس يونس العاصيمحافظ أريحا والأغوار جهاد أبو العسل