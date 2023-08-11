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وزير الإعلام اللبناني يُوضّح حقيقة إغلاق التلفزيون الرسمي

وزير الإعلام اللبناني يُوضّح حقيقة إغلاق التلفزيون الرسمي
زياد مكاري، وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية
رام الله - دنيا الوطن
نفى زياد مكاري، وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، اليوم الجمعة، ما تم تداوله عن أنه اتخذ قراراً منذ أشهر بإقفال "تلفزيون لبنان".

وقال مكاري في تصريح صحفي: "تلفزيون لبنان لم يقفل ولا نية لدي بذلك وكل ما نشر كذب ونحن نحاول معالجة المشاكل"، لافتاً إلى أن "مطالب الموظفين في تلفزيون لبنان تم تحقيقها والأمر محلول وقد أخذوا حقوقهم".

وأضاف: "لا أعلم ما سبب الإضراب من الموظفين"، معتبراً أن "قرار رئيسة نقابة مستخدمي تلفزيون لبنان ميرنا الشدياق تتحمل هي مسؤوليته".

وتابع وزير الإعلام اللبناني أنه "يوجد عدد من الموظفين الذين سيستمرون في العمل وسنتعاون معهم"، وفق ما نقل موقع (النشرة اللبنانية).

وعن توقف بث (تلفزيون لبنان)، أوضح مصباح العلي، مستشار وزير الإعلام، أن "استمرار إضراب الموظفين حتم إيقاف بث التلفزيون الرسمي لأنه يكلف خزينة الدولة آلاف الدولارات بالإضافة إلى المحروقات التي تشغل مصادر الطاقة (المولدات الكهربائية)".

وشدد العلي على أنه "بمجرد عودة الموظفين إلى عملهم سيعود البث مباشرة".

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