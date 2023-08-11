حمادة: مخططات الاحتلال الفاشية لن تفلح في تهويد الأقصى وتهجير المقدسيين

رام الله - دنيا الوطنقال محمد حمادة، الناطق باسم حركة (حماس) عن مدينة القدس، إن الاحتلال الإسرائيلي أجرم في المسجد الأقصى، وأطلق العنان لقطعان مستوطنيه السائبة لتدنيسه.وأضاف حمادة، في تصريح صحفي أن "الاحتلال يشن حربًا دينية، وينفذ مخططًا خبيثًا لتهويد المسجد الأقصى، والطقوس التلمودية دليل على هذه الحرب والمخططات".وأكد على أن الشعب الفلسطيني في كل أماكن وجوده ينتفض من أجل المسجد الأقصى، ومخططات الاحتلال الفاشية لن تفلح في تهجير المقدسيين وتفريغ القدس من أهلها.وأشار إلى أن "المقاومة ترقب جيدًا فعل الحكومة الصهيونية وأفعال المستوطنين في المسجد الأقصى"، لافتاً إلى أن "الاحتلال واهم إن توقّع تراجع المقاومة بعد الجرائم الفاشية التي يقترفها بالضفة والقدس".وأردف: "سيف القدس سيظل مسلطًا فوق رقبة المحتل، حتى تحرير المسجد الأقصى من دنس المستوطنين"، داعياً الأمة العربية والإسلامية أن تستنفر من أجل المسجد الأقصى والدفاع عنه.