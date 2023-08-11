شؤون فلسطينية

بلدية غزة تعلن تفاصيل مشروع تطوير مفترق الشجاعية

بلدية غزة تعلن تفاصيل مشروع تطوير مفترق الشجاعية
مفترق الشجاعية شرق مدينة غزة - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت بلدية غزة، عن خطة مشروع تطوير مفترق الشجاعية شرق المدينة الذي سيجري العمل على تنفيذه خلال الأسبوعين المقبلين.

ونشرت البلدية على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، تفاصيل أعمال المشروع، وتشمل على التالي: توسعة شارع صلاح الدين ليصبح بعرض 32 متر، وإضافة مسرب جديد على الجهة الغربية جنوب المفترق ليصبح 3 مسارب.

كما تشمل الأعمال إضافة مسربين جديدين على الجهة الشرقية جنوب المفترق ليصبح أربعة مسارب، وتركيب إشارة ضوئية لإدارة الحركة المرورية في المفترق.

كذلك إنشاء مواقف سيارات "داخلي وخارجي"، وإنشاء موقف سيارات أجرى (للجنوب والوسطى) يتسع لـ 45 سيارة في أرض الأوقاف، وسيتم إنشاء رصيف للتحميل والتنزيل بطول 44 متر لنقل المواطنين إلى أحياء المدينة المختلفة.

كما سيتم إنشاء موقف سيارات خصوصي يتسع لـ 12 سيارة، وإنشاء مواقف سيارات لنقل الركاب داخل حي الشجاعية، وكذلك إنشاء موقف سيارات التركمان (لنقل الركاب لشارعي المنصورة والمنطار والمنطقة الصناعية، والشوارع المتفرعة منهم).

وتشمل الأعمال إنشاء موقف سيارات إجديدة (لنقل الركاب لشارعي الرياض "النزاز" والشعف، والشوارع المتفرعة منهم)، وإنشاء موقف سيارات بغداد (لنقل الركاب لشارعي بغداد والطواحين والشوارع المتفرعة منهم).



وكان رئيس بلدية غزة يحيى السراج، قد وقع، صباح أمس الخميس، اتفاقية لتوسعة وتطوير مفترق الشجاعية شرق المدينة، حيث تم البدء بأعمال تنفيذ المشروع أمس، بهدف توسعة المفترق وتطويره وحل مشكلة الازدحام المروري في المنطقة وتسهيل وتنظيم حركة السير على المفترق.

وشارك في التوقيع الذي جرى في مكتب رئيس البلدية بمقر البلدية الرئيس بميدان فلسطين، مدير وحدة المشاريع في وزارة الحكم المحلي م. نضال المسلمي، ورئيس هيئة المديرين في الشركة الفلسطينية الشرقية للصناعة والتجارة (المنفذة للمشروع) فرج الخيسي، وبحضور عدد من مدراء الدوائر المختصة في البلدية.

وبينت البلدية أنها ترتب خطة مرورية بديلة لحركة السير في المنطقة، بالتعاون مع شرطة المرور والنجدة، وسيتم الإعلان عنها ونشرها قبل إغلاق المفترق، عبر منصات البلدية على مواقع الاجتماعي، ووسائل الإعلام المختلفة بهدف إعلام المواطنين والسائقين بالطرق البديلة. 

وأكد رئيس البلدية "أهمية المشروع ودوره الكبيرة في حل أهم المشاكل المرورية في المدينة وضرورة تنفيذ المشروع وفق الجداول الزمنية المحددة ووفق المخططات التي وضعتها البلدية لتنفيذ المشروع".

وأضاف أن بلدية غزة "بذلت جهوداً كبيرة لإخراج هذه المشروع وتنفيذه بأفضل صورة ممكنة نظراً لما يمثله من حيوية في الموقع ودوره الرئيس كمحور يربط بين شارع صلاح الدين وشارعي الوحدة غرباً وبغداد شرقاً".

وتبلغ قيمة المشروع نحو 950 ألف دولار بتمويل من المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا بإدارة البنك الإسلامي للتنمية (صندوق الأقصى)، فيما تبلغ مدة تنفيذ المشروع نحو ستة شهور من تاريخ بدء التنفيذ. 

يذكر أن مفترق الشجاعية من المحاور المهمة والحيوية في المدينة ويربط المدينة من الجهات الأربع، ويشهد حركة كثيفة للسيارات وازدحاماً مرورياً كبيراً خلال ساعات اليوم لاسيما في أوقات ذروة الحركة المرورية.

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