تفاصيل لقاء عزام الأحمد مع قيادة منظمة التحرير وحركة فتح في لبنان

رام الله - دنيا الوطنالتقى عزام الأحمد، عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والمركزية لحركة (فتح)، المشرف على الساحة اللبنانية، يوم الجمعة، قيادة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، وقيادة حركة (فتح) في لبنان وأمناء سر المناطق التنظيمية، وقيادة قوات الأمن الوطني الفلسطيني والقيادة العسكرية في لبنان.وحضر اللقاءات سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية أشرف دبور، وأمين سر حركة (فتح) وفصائل منظمة التحرير في لبنان فتحي أبو العردات، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).واستعرض الأحمد، خلال اللقاءات، "نتائج جولاته والسفير دبور وأبو العردات على المسؤولين اللبنانيين، وآخر المستجدات فيما يتعلق بأوضاع مخيم عين الحلوة، ومتابعة لجنة التحقيق المكلفة بالكشف عن المتورطين في جريمة اغتيال اللواء الشهيد أبو أشرف العرموشي ورفاقه، وإنجاز مهمتها بأسرع وقت ممكن، وتسليم القتلة المجرمين إلى القضاء اللبناني".وأكد الأحمد "أهمية الحفاظ على أمن واستقرار المخيمات الفلسطينية والجوار اللبناني، ومواجهة كافة المخططات التي تستهدف الوجود الفلسطيني في لبنان".