شؤون فلسطينية

إصابات بمواجهات مع الاحتلال في مناطق متفرقة بالضفة

إصابات بمواجهات مع الاحتلال في مناطق متفرقة بالضفة
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أصيب عدد من المواطنين، ظهر اليوم الجمعة، بمواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال خلال فعاليات رافضة للاستيطان بمناطق متفرقة في الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية بأن عدد من الشبان أصيبوا بحالات اختناق، خلال المواجهات التي شهدها محيط جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس، وبلدة كفر قدوم شرق قلقيلية.

وفي بيت دجن شرق نابلس، أصيب عدد من الصحفيين والنشطاء بينهم منسق لجنة التنسيق الفصائلي نصر أبو جيش إثر الاعتداء عليهم بالضرب من قبل قوات الاحتلال وقنابل الغاز خلال قمعها الفعالية الأسبوعية المنددة بالاستيطان. 

وقمعت قوات الاحتلال المسيرة الرافضة لإغلاق مدخل بلدة بيت دجن منذ عدة سنوات، ومطالبة بوقف الاستيطان على أراضي القرية. 

وخلال المواجهات مع الاحتلال في كفر قدوم، أصيب أربعة مواطنين بالرصاص المطاطي والعشرات بالاختناق بسبب قنابل الغاز التي أطلقتها قوات الاحتلال. 

وخرجت في كفر قدوم المسيرة الأسبوعية المنددة بالاحتلال والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ سنوات.


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