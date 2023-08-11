الأتيرة ينفي لـ"دنيا الوطن" تقديم اشتية استقالته للرئيس عباس

نفى عبد الإله الأتيرة، عضو المجلس الثوري لحركة (فتح) بشكل قاطع، تقديم رئيس الوزراء محمد اشتية استقالته للرئيس محمود عباس.وقال الأتيرة في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن" إن "اشتية وحكومته واجهوا خلال السنوات الماضية أزمات كبرى متتالية، منها جائحة (كورونا) واحتجاز إسرائيل لمبالغ ضخمة من أموال المقاصة، بسبب صرف رواتب الشهداء والأسرى، وقطع المساعدات الخارجية، والارتفاع العالمي بالأسعار بسبب الحرب الروسية الأوكرانية".وأشار الأتيرة إلى أن "عدداً من الوزراء واجه هذه الأزمات مع رئيس الوزراء باقتدار، وعدداً آخر منهم كان أداؤه أقل من المأمول، الأمر الذي يدعو للتفكير جدياً في عمل تعديل حكومي موسع لرفع أداء الحكومية".