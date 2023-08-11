صور.. شاباك يعلن إحباط مخطط تجسس إيراني















رام الله - دنيا الوطنأعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شاباك)، يوم الجمعة، عن تمكنه من إحباط محاولة تجسس إيرانية في إسرائيل، بعد أن تم اعتقال يهودي إيراني، قادماً من طهران وله أقارب في إسرائيل.وقال (شاباك) في بيان له، إنه "بعد وصول اليهودي الإيراني إلى إسرائيل، تم اعتقاله وخضع لاستجواب دقيق من قبل محققي (شاباك)، حيث اعترف بأنه تم تكليفه بمهام تجسسية تشمل جمع المعلومات والتصوير السري وإرسالها إلى الأمن الإيراني، وتبين أنه تواصل مع مسؤولين أمنيين إيرانيين وحصل على وسائل تساعده في تنفيذ المهام".وبحسب (شاباك)، فقد "تضمنت الوسائل التي حصل عليها معدات تصوير وهواتف وأجهزة الشحن، وتم توجيهه لجمع معلومات حول عناوين في إسرائيل سيتم تزويدها له من قبل جهات الأمن الإيرانية".وأشار جهاز (شاباك) إلى أنه "بعد انتهاء التحقيق معه، تم منعه من دخول إسرائيل وعاد إلى إيران، مضيفاً أن "هذا الحدث يكشف عن جهود إيران لتنفيذ أنشطة تجسسية إسرائيل، ويبرز أهمية تواصل الجهود الأمنية لمواجهة هذه التهديدات والتصدي لأنشطة التجسس السرية".