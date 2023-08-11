غزة: الشرطة البحرية تصدر تحذيراً للمصطافين على شاطئ البحر

أصدرت الشرطة البحرية بغزة، الجمعة، تصريحاً صحفياً حذرت من خلاله المواطنين من السباحة في البحر، اعتباراً من اليوم وحتى يوم الثلاثاء 15 آب/ أغسطس الجاري، بسبب ارتفاع الموج وشدة التيارات المائية.



وقالت الشرطة في التصريح الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن "إدارة الشرطة البحرية تشدد على ضرورة التزام المصطافين على البحر بتعليمات المنقذين، والتقيد بوقت السباحة فترة دوام المنقذين من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 8 مساء، علماً بأن معظم حالات الغرق سجلت في أوقات ما بعد الفجر أو في ساعات متأخرة من الليل".



وأضافت: "تحذر الشرطة البحرية المواطنين من السباحة في البحر اعتباراً من اليوم وحتى يوم الثلاثاء 15 أغسطس الجاري بسبب ارتفاع الموج وشدة التيارات المائية، حفاظاً على أرواحهم".







رام الله - دنيا الوطن