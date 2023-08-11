شؤون فلسطينية

جماهير طولكرم تشيّع جثمان الشهيد محمود جراد

جماهير طولكرم تشيّع جثمان الشهيد محمود جراد
جماهير طولكرم تشيّع جثمان الشهيد محمود جراد
رام الله - دنيا الوطن
شيّعت جماهير محافظة طولكرم، اليوم الجمعة، جثمان الشهيد محمود جهاد عبد الرازق جراد (23 عاماًص)، الذي استشهد فجراً برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم طولكرم.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، بمشاركة شعبية جماهيرية ووطنية حاشدة، وسط ترديد التكبيرات والهتافات الغاضبة المنددة بجرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا، والمطالبة بمحاسبته.

وجاب موكب التشييع شوارع المدينة وصولاً إلى منزل ذوي الشهيد في الحي الشرقي، لإلقاء نظرة الوداع عليه من قبل والديه وأهله وأصدقائه، قبل الصلاة عليه في مسجد عثمان بن عفان (الجديد)، ومواراته الثرى في المقبرة الغربية لمدينة طولكرم.

وكان الشهيد جراد أصيب بعيار ناري في الصدر أطلقه عليه جنود الاحتلال الذين اقتحموا مخيم طولكرم وسط إطلاق كثيف للأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، نقل إثرها إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي الذي أعلن عن استشهاده.

كما أصيب ثمانية مواطنين برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها المخيم، نقل ثلاثة منهم إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت، واثنان إلى مستشفى الإسراء التخصصي، وقد وصفت حالتهم بالمستقرة، فيما تم تقديم العلاج الميداني لثلاثة مواطنين أصيبوا بشظايا.

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