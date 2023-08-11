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شؤون فلسطينية

المجلس الفلسطيني للإسكان يصدر ورقة الحقائق للنصف الأول من العام 2023

المجلس الفلسطيني للإسكان يصدر ورقة الحقائق للنصف الأول من العام 2023
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصدر المجلس الفلسطيني للإسكان ورقة الحقائق للنصف الأول من العام 2023، حيث استجاب للاحتياجات السكنية لـ 455 أسرة  خلال الفترة من خلال عمله الذي يهدف لتوفير مساكن تتمتع بالحد الأدني لمعايير المسكن الملائم للأسر الفقيرة والمهمشة والأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط، للمساهمة في حل مشاكل الإسكان الناتجة عن الظروف السياسية والإقتصادية الصعبة، وذلك من خلال تقديم عدد من البرامج التي تستهدف قطاع الإسكان في كل من القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.

وفقاً للإحصائيات الرسمية التي أصدرها المجلس الفلسطيني للإسكان للنصف الأول من العام 2023 فقد قدّم 185 قرضاً بقيمة تتجاوز 6.4 مليون دولار لتشطيب وبناء وحدات سكنية من خلال برامج الإقراض في كافة المناطق، ليصل العدد التراكمي للعائلات المستفيدة من برامج الإقراض لـ 6121 عائلة بقيمة تقارب 167 مليون دولار.وعلى الرغم من هذه الانجازات فإن هناك حاجة لتوفير أكثر من 12 مليون دولار لمنح 230 قرضاً موافق لشروط البرنامج.  

قدّم المجلس 150 منحة لتأهيل مساكن الفقراء والمهمشين في قطاع غزة خلال الفترة كما بينت ورقة الحقائق، بالإضافة لتوقيع اتفاقية لتأهيل 126 مسكناً وترميم مؤسستين في مدينة القدس وتخصيص ميزانية لتأهيل 19 مسكناً في مناطق ج من محافظة القدس ليصبح عدد المستفيدين التراكمي من هذا البرنامج أكثر من 3 آلاف عائلة، وتجدر الإشارة إلى أن العجز في هذا البرنامج يقدر بـ6.5 مليون دولار لتأهيل أكثر من ألف مسكن مدرج ضمن قوائم الانتظار لدى المجلس لمناطق الضفة الغربية بما فيها القدس، و85 مليون دولار لتلبية الاحتياجات السكنية في قطاع غزة.

وبناءً على ما ورد في ورقة الحقائق، فقد شهد برنامج دعم الإسكان والبنية التحتية في القدس نشاطاً مكثفاً، حيث قدم المجلس 51 منحة  خلال الفترة بقيمة تتجاوز 800 ألف دولار، والتي تهدف لمساعدة العائلات المقدسية الحاصلة على رخص بناء ووصلت لمراحل متقدمة في البناء وتحتاج لأعمال نهائية في مساكنها للحصول على إذن اشغال المسكن. كما وافقت لجان المجلس على استفادة 30 عائلة إضافية ضمن الميزانية المرصودة لهذا البرنامج ليصبح عدد المستفيدين التراكمي منه 381 عائلة،علماً بأن العجز في هذا البرنامج يقدر بـ3 ملايين دولار لتوفير منح لأكثر من 200 طلب استفادة موافقة للشروط المعمول بها في البرنامج ومدرجة ضمن قوائم الإنتظار.

وفي إطار تنفيذ برنامج إعادة الإعمار في قطاع غزة، قدّم المجلس الفلسطيني للإسكان خلال النصف الأول من العام 69 منحة للمنازل المتضررة بشكل كامل بحيث أصبح عدد الأسر المستفيدة من البرنامج حوالي 800 أسرة  في قطاع غزة خلال فترة تنفيذ البرنامج.

وبحسب ورقة الحقائق فإن هناك حاجة لتوفير أكثر من 106 مليون دولار لإعادة إعمار 88,116 مسكناً متضرراً ضمن الاعتداءات المتكررة على قطاع غزة، بالإضافة إلى الحاجة لتوفير تمويلات لإعادة إعمار 440 وحدة سكنية في الضفة الغربية.

وبناء على ما سبق، تبين الإحصائيات إلى أن هناك حاجة عاجلة لتوفير أكثر من 214 مليون دولار لاستمرار عمل برامج المجلس، واستجابتها للحاجات الإسكانية التي تدفع بالمواطن الفلسطيني لاستمراره في الصمود على أرضه رغم كافة المعيقات.

ويذكر أن المجلس الفلسطيني للإسكان منذ تأسيسه في العام 1991 استطاع توفير أكثر من 12 ألف مسكن بقيمة تتجاوز 270 مليون دولار من خلال تنفيذ برامجه المختلفة، ليكون بذلك أحد أهم المؤسسات العاملة في قطاع الإسكان.

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