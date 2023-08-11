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الإغاثة 48 تطلق مشروع الحقيبة المدرسية والقرطاسية دعمًا لطلاب المجتمع العربي وغزة والضفة

الإغاثة 48 تطلق مشروع الحقيبة المدرسية والقرطاسية دعمًا لطلاب المجتمع العربي وغزة والضفة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت جمعية الإغاثة 48- الحركة الإسلامية عن إطلاق مشروع الحقيبة المدرسيّة والقرطاسية دعمًا لأبنائنا الطلاب الأيتام والمحتاجين في مجتمعنا العربي وقطاع غزة والضفة الغربية.

وأوضحت الإغاثة 48 بأنه سيتم توزيع 20 ألف حقيبة مدرسية تم اختيارها بعناية وفق أعلى مستويات الجودة، كما تم مراعاة الأحجام بما يتناسب مع أعمار الطلاب في كافة المراحل: الابتدائية والإعدادية والثانوية، وتنوع الألوان للإناث والذكور، إضافة لتوزيع كافّة القرطاسية اللازمة مع كل حقيبة.

وتبلغ كلفة الحقيبة مع القرطاسية 100 شيكل، حيث أعلنت الإغاثة 48 فتح الباب أمام أهل الخير والإحسان للتبرّع لتوفير الحقائب لأبنائنا الطلبة الأيتام والمحتاجين ليتمكنوا من افتتاح عامهم الدراسي ونيل حقّهم بالتعلم كبقية أطفال العالم، ولتكون هذه التبرعات صدقة جارية في ميزان حسناتهم.

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