ترامب: لا يجوز محاكمتي إلا بعد الانتخابات

رام الله - دنيا الوطنأعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أنه لا يمكن محاكمته، إلا بعد انتخابات الرئاسة عام 2024.ووصف ترامب محاكمته بأنها "كان يجب ألا تحدث أبدا نظرا لحقي في حرية التعبير والفساد الكبير لبايدن".واستنكر ترامب طلب النيابة العامة بدء المحاكمة يوم 2 يناير عام 2024 في قضية اقتحام الكابيتول معتبرا ذلك "تدخلا في الانتخابات".ويواجه ترامب اتهامات جنائية في قضيتين أخريين، متعلقتين بانتهاك قواعد تمويل الحملة الانتخابية، حيث دفع مبلغا للممثلة الإباحية مقابل صمتها عن علاقته بها، وباحتفاظ ترامب بوثائق سرية تخص الأمن القومي الأمريكي في مقره الصيفي في ولاية فلوريدا.