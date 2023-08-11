دولي

الصين تقبض على جاسوس يعمل لصالح CIA

الصين تقبض على جاسوس يعمل لصالح CIA
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت السلطات الصينية، إنها ألقت القبض على مواطن بتهمة التجسس لصالح وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (cia)، تم تجنيده في إيطاليا.

وأضافت في بيان أنه "بعد تحقيق دقيق، حصلت وكالة الأمن القومي على أدلة بشأن قيام مواطن بأنشطة تجسس، واتخذت إجراءات ضده وفق القانون"، مضيفة أن "المشتبه به موظف مهم في مؤسسة صناعية عسكرية أُرسل للدراسة في إيطاليا، وأثناء وجوده هناك، تعرف عليه مسؤول أمريكي من خلال أنشطة مثل حفلات العشاء والنزهات".

وتابعت أنه "بمرور الوقت أصبح المشتبه به معتمدا نفسيا على المسؤول الأمريكي الذي استغل ذلك لغرس القيم الغربية فيه".

وذكرت وزارة أمن الدولة الصينية أنه "بينما تعمقت العلاقة كشف المسؤول الأمريكي للمواطن الصيني أنه عضو في وكالة الاستخبارات المركزية، ووعده بدفع مبلغ ضخم من والعمل على هجرة أفراد أسرته إلى الولايات المتحدة، وفي المقابل، طلب منه تقديم معلومات حساسة حول الجيش الصيني".

ووفق البيان فقد "وافق المشتبه به على العرض وخضع للتدريب على التجسس ثم عاد إلى الصين بعد انتهاء دراسته في الخارج، وفي الصين، استمر في عقد لقاءات سرية مع عملاء وكالة الاستخبارات الأمريكية عدة مرات، وقدم قدرا كبيرا من المعلومات حول الصين وتلقى أموالا نظير تجسسه".

وأكدت الوزارة إن القضية أحيلت إلى السلطات المختصة "للمراجعة والملاحقة القضائية".

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