شؤون فلسطينية

إصابة شاب برصاص الاحتلال جنوب نابلس

إصابة شاب برصاص الاحتلال جنوب نابلس
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصيب شاب بالقدم اليمني، برصاص الاحتلال الإسرائيلي، في وقت متأخر من مساء الخميس، عند حاجز زعترة جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية بأن عناصر من جيش وشرطة الاحتلال أطلقوا النار صوب شاب من بلدة بديا غرب سلفيت، أثناء مروره على دراجته النارية بالقرب من مفترق زعترة جنوب نابلس، وأصابوه برصاصة في قدمه، قبل أن يحتجزوه.

وفي وقت لاحق، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمه تسلمت الشاب المصاب من مركبة إسعاف تابعة لجيش الاحتلال، وجرى نقله إلى مستشفى رفيديا في نابلس، مشيرا إلى أن الشاب مصاب برصاصة في قدمه اليمنى.

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