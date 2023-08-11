إصابة شاب برصاص الاحتلال جنوب نابلس

أصيب شاب بالقدم اليمني، برصاص الاحتلال الإسرائيلي،

وأفادت مصادر محلية بأن عناصر من جيش وشرطة الاحتلال أطلقوا النار صوب شاب من بلدة بديا غرب سلفيت، أثناء مروره على دراجته النارية بالقرب من مفترق زعترة جنوب نابلس، وأصابوه برصاصة في قدمه، قبل أن يحتجزوه.



