الإحصاء الفلسطيني يصدر بياناً صحفياً عشية اليوم العالمي للشباب



حوالي 149 ألف شاب يعملون في القطاع غير المنظم



بلغ عدد الشباب (18-29 سنة) العاملين في القطاع غير المنظم لعام 2022 في فلسطين 148,700 منهم 135,500 من الذكور مقابل 13,200 انثى، وتمثل نسبة الشباب العاملين في هذا القطاع نحو 43% من إجمالي الشباب العاملين في فلسطين



حوالي نصف الشباب ليسوا في دائرة العمل أو التعليم/التدريب



47% من الشباب (18-29 سنة) خارج سوق العمل والتعليم/التدريب (الشباب غير المنخرطين في عمل او ملتحقين في التعليم/التدريب) في العام 2022؛ 37% في الضفة الغربية مقابل 60% في قطاع غزة، وكانت الاعلى بين الاناث منها بين الذكور، اذ بلغت 63% للإناث مقابل 31% للذكور.



مجتمع فلسطيني شاب هناك 1.19 مليون شاب وشابة 18-29 سنة في فلسطين يشكلون أكثر من خمس المجتمع الفلسطيني؛ 22% من إجمالي السكان في فلسطين منتصف العام 2023، 22)% في الضفة الغربية و21% في قطاع غزة)، هذا وبلغت نسبة الجنس بين الشباب نحو 104 شباب ذكور لكل 100 شابة.

التوزيع النسبي للسكان في فلسطين منتصف 2023

أسرة من بين كل 10 أسر يرأسها شاب



تشير البيانات للعام 2022، إلى أن 7% من الأسر يرأسها شاب/شابة في فلسطين، بواقع 8% للذكور و1.4% للإناث، وتساوت هذه النسبة على مستوى المنطقة بواقع 7% لكل من الضفة الغربية وقطاع غزة.



تلاشي الأمية بين الشباب



انخفضت نسبة الأمية بين الشباب (18-29 سنة) في فلسطين لعام 2022 إلى نحو 0.6% وبنفس النسبة لكل من الضفة الغربية وكذلك قطاع غزة، في حين كانت هذه النسبة (1.1% في الضفة الغربية و1.2% في قطاع غزة) في العام 2007



انخفاض نسبة الزواج المبكر



بلغت نسبة الشابات في العمر 20-24 سنة اللواتي تزوجن قبل بلوغهن سن 18 عاماً نحو 13 شابة لكل 100 شابة في العام 2020 (12% في الضفة الغربية، 17% في قطاع غزة)، في حين كانت هذه النسبة 37 شابة لكل 100 شابة في العام 2010.



حوالي ثلث الشباب يمارسون عادة التدخين



بلغت نسبة الشباب (18-29 سنة) الذين يمارسون عادة التدخين لعام 2021 حوالي 31% (43% في الضفة الغربية، 13% في قطاع غزة)، وعلى مستوى الجنس فقد بلغت نسبة الشباب من الذكور الذين يمارسون عادة التدخين نحو 54% مقابل 7% للإناث.



نسبة ممارسة عادة التدخين في فلسطين بين الشباب 18-29 سنة حسب الجنس، 2021 الجنس النسبة كلا الجنسين 31 ذكور 54 إناث 7

غالبية الشباب يستخدمون الانترنت ويمتلكون هاتف ذكي



أفادت بيانات مسح القوى العاملة للعام 2022، بأن حوالي 95% من الشباب في الفئة العمرية 18-29 سنة يستخدمون الانترنت من أي مكان؛ 98% في الضفة الغربية و92% في قطاع غزة، هذا وبلغت نسبة الشباب من الذكور الذين يستخدمون الانترنت من أي مكان 95% مقابل 96% للإناث. كما اشارت البيانات الى ان 90% من الشباب يمتلكون هاتف ذكي في فلسطين في العام 2022، بواقع 97% في الضفة الغربية و80% في قطاع غزة، فبلغت بين الإناث 91% وبين الذكور 90%.





أسرة من بين كل 10 أسر يرأسها شابتشير البيانات للعام 2022، إلى أن 7% من الأسر يرأسها شاب/شابة في فلسطين، بواقع 8% للذكور و1.4% للإناث، وتساوت هذه النسبة على مستوى المنطقة بواقع 7% لكل من الضفة الغربية وقطاع غزة.تلاشي الأمية بين الشبابانخفضت نسبة الأمية بين الشباب (18-29 سنة) في فلسطين لعام 2022 إلى نحو 0.6% وبنفس النسبة لكل من الضفة الغربية وكذلك قطاع غزة، في حين كانت هذه النسبة (1.1% في الضفة الغربية و1.2% في قطاع غزة) في العام 2007انخفاض نسبة الزواج المبكربلغت نسبة الشابات في العمر 20-24 سنة اللواتي تزوجن قبل بلوغهن سن 18 عاماً نحو 13 شابة لكل 100 شابة في العام 2020 (12% في الضفة الغربية، 17% في قطاع غزة)، في حين كانت هذه النسبة 37 شابة لكل 100 شابة في العام 2010.حوالي ثلث الشباب يمارسون عادة التدخينبلغت نسبة الشباب (18-29 سنة) الذين يمارسون عادة التدخين لعام 2021 حوالي 31% (43% في الضفة الغربية، 13% في قطاع غزة)، وعلى مستوى الجنس فقد بلغت نسبة الشباب من الذكور الذين يمارسون عادة التدخين نحو 54% مقابل 7% للإناث.نسبة ممارسة عادة التدخين في فلسطين بين الشباب 18-29 سنة حسب الجنس، 2021غالبية الشباب يستخدمون الانترنت ويمتلكون هاتف ذكيأفادت بيانات مسح القوى العاملة للعام 2022، بأن حوالي 95% من الشباب في الفئة العمرية 18-29 سنة يستخدمون الانترنت من أي مكان؛ 98% في الضفة الغربية و92% في قطاع غزة، هذا وبلغت نسبة الشباب من الذكور الذين يستخدمون الانترنت من أي مكان 95% مقابل 96% للإناث. كما اشارت البيانات الى ان 90% من الشباب يمتلكون هاتف ذكي في فلسطين في العام 2022، بواقع 97% في الضفة الغربية و80% في قطاع غزة، فبلغت بين الإناث 91% وبين الذكور 90%. التوزيع النسبي للسكان في فلسطين منتصف 2023 حوالي 149 ألف شاب يعملون في القطاع غير المنظمبلغ عدد الشباب (18-29 سنة) العاملين في القطاع غير المنظم لعام 2022 في فلسطين 148,700 منهم 135,500 من الذكور مقابل 13,200 انثى، وتمثل نسبة الشباب العاملين في هذا القطاع نحو 43% من إجمالي الشباب العاملين في فلسطينحوالي نصف الشباب ليسوا في دائرة العمل أو التعليم/التدريب47% من الشباب (18-29 سنة) خارج سوق العمل والتعليم/التدريب (الشباب غير المنخرطين في عمل او ملتحقين في التعليم/التدريب) في العام 2022؛ 37% في الضفة الغربية مقابل 60% في قطاع غزة، وكانت الاعلى بين الاناث منها بين الذكور، اذ بلغت 63% للإناث مقابل 31% للذكور.مجتمع فلسطيني شاب هناك 1.19 مليون شاب وشابة 18-29 سنة في فلسطين يشكلون أكثر من خمس المجتمع الفلسطيني؛ 22% من إجمالي السكان في فلسطين منتصف العام 2023، 22)% في الضفة الغربية و21% في قطاع غزة)، هذا وبلغت نسبة الجنس بين الشباب نحو 104 شباب ذكور لكل 100 شابة.

رام الله - دنيا الوطنأقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم 54/120 لعام 1999 إعلان 12 آب/أغسطس يوماً عالمياً للشباب، كونهم شركاء أساسيين في التغيير، وبهدف التوعية وتسليط الضوء على التحديات والمشكلات التي تواجه الشباب في كافة أنحاء العالم.تعرف الأمم المتحدة الشباب بأنهم الأفراد ضمن الفئة العمرية 15-24 سنة مع إتاحة المجال للدول لتحديد فئة الشباب وفق خصوصية وحاجة كل دولة، ولغايات هذا البيان فقد اعتمد الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني الفئة العمرية 18-29 سنة لتعبر عن فئة الشباب فلسطينياً.الشباب هم أكثر فئات المجتمع حيوية وانتاجا، ويناط بهم ان يلعبوا دورا هاما ورئيسيا في الانتعاش والتعافي من الأزمات والتحديات، والهدف العام الذي اقرته الامم المتحدة بهذه المناسبة لهذا العام هو أهمية تنمية مهارات الشباب المناسبة للاقتصاد الأخضر في تحقيق عالم مستدام، لقد بدأ العالم في الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، وأصبح التحول نحو عالم مستدام بيئيًا وصديقًا للمناخ أمرًا بالغ الأهمية ليس فقط للاستجابة لأزمة المناخ العالمية ولكن أيضًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وسيعتمد الانتقال الناجح نحو عالم أكثر مناسبة للبيئة على تنمية مهارات المواطنين لتتماشى مع الاقتصاد الأخضر منها "المعرفة والقدرات والقيم والمواقف اللازمة للعيش في مجتمع مستدام وفعال من حيث الموارد وتطويره ودعمه".ونظرًا لتعدد التخصصات، يتم التعبير عن جوهر المهارات الخضراء أحيانًا من خلال مصطلحات أخرى مرتبطة بها مثل "مهارات المستقبل" و "مهارات الوظائف الخضراء". في حين أن المهارات الخضراء مناسبة للأشخاص من جميع الأعمار، إلا أنها تزداد أهمية بالنسبة للشباب الذين يمكنهم المساهمة في الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر لفترة زمنية أطول.نسب مرتفعة للشباب الحاصلين على شهادات دراسية عليا يقابله معدلات بطالة عاليةيعد التعليم الاستثمار الحقيقي للفلسطينيين؛ نظرا لأهميته على الصعيدين الفردي والاجتماعي، فبيانات العام 2022 تشير إلى أنه من بين كل 100 شاب/شابة في العمر 18-29 سنة هناك 18 شاب/شابة حاصلون على درجة البكالوريوس فأعلى، ولعل الشابات الاوفر حظا، إذ ان 23 شابة من بين كل 100 شابة حاصلة على درجة البكالوريوس فأعلى مقابل 13 شاب من الذكور. بالمقابل فان معدلات البطالة تشكل التحدي الاكبر امام الشباب، اذ بلغت هذه المعدلات 59% بين الاناث و32% بين الذكور، وكانت الاعلى في قطاع غزة مقارنة بالضفة الغربية؛ 75% و30% على التوالي. ولعل اعلى معدلات للبطالة بين الشباب في العمر 18-29 سنة سجلت بين الخريجين منهم من حملة الدبلوم المتوسط فأعلى؛ 48% بفرق واضح بين الشباب الذكور والاناث، 34% للذكور و61% للإناث.