إعلام إسرائيلي: شاباك يشارك بتحقيقات عملية طعن نفذها أردني في بتاح تكفا

وكان الناطق باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، السفير سنان المجالي، أكد أن "الوزارة لم تتلقَ من الجانب الإسرائيلي أي معلومات رسمية تفيد باعتقال أردني في تل أبيب".





وقال المجالي في تصريحات لقناة (المملكة)، إنّ وزارة الخارجية تتابع المعلومات حول ما يتم تناقله حول القبض على أردني من خلال السفارة الأردنية في تل أبيب.





وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن الشرطة وجهاز الأمن العام (شاباك) يحققان في ظروف طعن عامل أردني لشخص إسرائيلي يعمل معه بورشة لتصليح السيارات بمنطقة (بتاح تكفا) بتل أبيب، وإصابته بجروح خطيرة.





بدورها، ذكرت صحيفة (معاريف)، أن "الشرطة اعتقلت العامل الأردنيّ، بعد أن استهدفته بصاعق كهربائيّ، وتفحص بالتعاون مع شاباك احتمال أن يكون الطعن، قد نُفِّذ على خلفية قومية".



