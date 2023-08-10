الديمقراطية: الاغتيال الجبان للمقاومين لن يضعف المقاومة بل سيقوي عزيمتها





وقالت في بيان لها: إن هذه الجريمة والاغتيال الجبان لخلية من المقاومين لن تضعف عزيمة المقاومة ولا تصديها لجرائم جيش الاحتلال وقطعان المستوطنين، بل ستزيد المقاومة إصرارا على المواصلة في إشعال الأرض تحت أقدام المحتلين الصهاينة، فهذا هو الخيار الذي يتوحد عليه شعبنا والكفيل بكنس الاحتلال عن أرضنا وتجسيد حقوقنا الوطنية).



ودعت الجبهة في بيانها قيادة السلطة السياسية التي ما زالت تراهن على القوى الغربية بزعامة أمريكيا، أن تتخلى عن أوهامها وأن تعود إلى شعبها وتراهن على عناصر القوة الكبيرة والكثيرة التي يختزنها، وأن تتوقف عن المماطلة والمراوغة في تطبيق قرارات الشرعية الفلسطينية ذات الصلة بدولة الاحتلال، وفي مقدمتها سحب الاعتراف بها والوقف الفعلي للتنسيق الامني ، إلى أن تعترف بحقوقنا وتتوقف عن جرائمها.



وأضاف بيان الجبهة "وأمام هذه الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال وقطعان المستوطنين، فإن المطلوب من أجهزة السلطة وخاصة الامنية ان تشكل درعا واقيا لشعبنا ومقاومته".



نعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين يوم الثلاثاء، الشبان الثلاث الذين استشهدوا بفعل الاغتيال الجبان الذي قامت به قوات الاحتلال أمس بالقرب من دوار بلدة عرابة جنوب جنين.