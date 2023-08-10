سريعة الانتشار.. تفاصيل جديدة عن سلالة كورونا الجديدة





وهذه السلالة التي تم تصنيفها سريعة الانتشار، ومتحور "مثير للاهتمام" من متغيرات "أوميكرون" لفيروس (كورونا)، ويزداد انتشاره على مستوى العالم، بما في ذلك في بريطانيا والولايات المتحدة والصين.



و تم اكتشاف السلالة في 51 دولة في المجموع، بما في ذلك كوريا الجنوبية واليابان وكندا وأستراليا وسنغافورة وفرنسا والبرتغال وإسبانيا.



وتشير أحدث البيانات إلى أن هذا المتحور يمثل الآن 17.4% من حالات (كورونا)، أو واحدة من كل ست إصابات، وهو ما وصفته منظمة الصحة العالمية بأنه "ارتفاع ملحوظ"، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.



ومع ذلك، فقد تم الحكم على مخاطر الصحة العامة التي تشكلها EG.5 بأنها منخفضة.



وقالت ماريا فان كيركوف، المديرة الفنية لمنظمة الصحة العالمية بشأن "كوفيد-19": EG.5 لديه قابلية متزايدة للانتقال، ولكنه ليس أكثر حدة من متحورات "أوميكرون" الأخرى.





وأضافت بأن الأدلة المتاحة لا تشير إلى أن EG.5 لديه مخاطر صحية عامة إضافية مقارنة بالسلالات المنحدرة الأخرى المنتشرة حاليا من "أوميكرون". بينما أظهر EG.5 زيادة في الانتشار وميزة النمو وخصائص الهروب المناعي، لم يتم الإبلاغ عن أي تغييرات في شدة المرض حتى الآن.





وظهر متحور EG.5 في 51 دولة حتى الآن، وهو ما نبه منظمة الصحة للخطر القادم.



رام الله - دنيا الوطنتحمل السلالة الجديدة من (كوفيد-19)، الذي تم اكتشافها في 51 دولة مؤخراً، اسم "EG.5".