شؤون فلسطينية

قيادي بحماس: إفراج الاحتلال عن المستوطنين المتهمين بقتل الشهيد قصي معطان "قرار فاشيٌ ظالم

قيادي بحماس: إفراج الاحتلال عن المستوطنين المتهمين بقتل الشهيد قصي معطان "قرار فاشيٌ ظالم
أحد المستوطنين الذين شاركوا في قتل الفلسطيني معطان في برقة
رام الله - دنيا الوطن
أكد القيادي في حركة حماس، حسين أبو كويك، أن إفراج الاحتلال عن المستوطنين المتهمين بقتل الشهيد قصي معطان "قرار فاشيٌ ظالم وتواطؤ واضح وفاضح لحكومة الاحتلال مع إرهاب جيشها ومستوطنيها".

وبين أن "القضاء الصهيوني يساند إرهاب جيش الاحتلال والمستوطنين ويعمل على تغطية جرائمهم المستمرة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته".

وشدد أن الاحتلال يسعى لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه عبر مسلسل من الجرائم والقتل والاعتقالات والاقتحامات اليومية وتدنيس المقدسات.

ودعا أبو كويك إلى "مجابهة هذه الاعتداءات والقرارات الصهيونية الظالمة، بمزيدٍ من التلاحم وتصعيد المقاومة حتى يرحل الاحتلال ومستوطنوه عن الأرض الفلسطينية".

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