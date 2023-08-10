هيئة الأسرى: الشبل ثائر مصاروة حرمان من التعليم وإصابة حرجة

رام الله - دنيا الوطننشرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين تفاصيل اعتقال الشبل ثائر خالد مصاروة ( 17 عاما) من مدينة جنين، بعد زيارة محامية الهيئة هبة اغباريه له في سجن مجيدو (قسم الأشبال).وقامت قوات من جنود الاحتلال الاسرائيلي بمداهمة بيت عمة الأسير عصر يوم 04/07/2023 ( في أحداث اقتحام مخيم جنين)، وتفتيش البيت بحجة البحث عن أسلحة، وعند مشاهدة الأسير قاموا بالهجوم عليه وضربه بعنف على وجهه، ثم أدخلوه لغرفة وأغلقوا الباب وانهالوا عليه بالضرب بشكل تعسفي غير مبالين بوضعه الصحي وبجرحه الطري في يده اليمين، نتيجة تعرضه لإصابة سابقة بسبب انفجار قنبلة بيده، أدت الى تلف كفه وقطعها من الرسغ ثم قيدوه وعصبوا عينيه و اقتادوه الى الجيب العسكري، نقل بعدها الى معسكر سالم، حيث بقي هناك قرابة ال 6 ساعات ثم الى سجن مجيدو.ومصاروة طالب توجيهي، اعتقله الاحتلال قبل يوم من تقديمه للامتحان الأخير، وحرمه بذلك من أبسط حقوقه في التعليم والعيش بشكل طبيعي كبقية رفاقه، وتم حكمه 4 شهور إداري.