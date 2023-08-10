مكان: تخليص نحو 200 إسرائيلي ويهودي من مناطق القتال في شمال اثيوبيا





ووفق (مكان)، فقد أشرف مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على عملية النقل، بالتعاون مع مستخدمي الوكالة اليهودية.





وستقوم بعثة الوكالة اليهودية في اثيوبيا باستقبال الوافدين الجدد والاعتناء بهم حتى انتهاء الإجراءات اللازمة وعودتهم الى إسرائيل بالتعاون مع السفارة الإسرائيلية في أديس أبابا.





رام الله - دنيا الوطنأفادت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، اليوم الخميس، بأنه تم اليوم تخليص نحو 200 إسرائيلي ويهودي من مناطق القتال في شمال اثيوبيا في عملية خاصة نظمتها إسرائيل، ونقلهم جوّا بأربع طائرات إلى العاصمة أديس أبابا.