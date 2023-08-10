دولي

مكان: تخليص نحو 200 إسرائيلي ويهودي من مناطق القتال في شمال اثيوبيا

مكان: تخليص نحو 200 إسرائيلي ويهودي من مناطق القتال في شمال اثيوبيا
نقل إسرائيليين ويهود إلى أديس أبابا
رام الله - دنيا الوطن
أفادت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، اليوم الخميس، بأنه تم اليوم تخليص نحو 200 إسرائيلي ويهودي من مناطق القتال في شمال اثيوبيا في عملية خاصة نظمتها إسرائيل، ونقلهم جوّا بأربع طائرات إلى العاصمة أديس أبابا. 

ووفق (مكان)، فقد أشرف مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على عملية النقل، بالتعاون مع مستخدمي الوكالة اليهودية. 

وستقوم بعثة الوكالة اليهودية في اثيوبيا باستقبال الوافدين الجدد والاعتناء بهم حتى انتهاء الإجراءات اللازمة وعودتهم الى إسرائيل بالتعاون مع السفارة الإسرائيلية في أديس أبابا.

أخبار ذات صلة

انطلاق تظاهرة ضد حكومة نتنياهو في تل أبيب

انطلاق تظاهرة ضد حكومة نتنياهو في تل أبيب

مكان: تخليص نحو 200 إسرائيلي ويهودي من مناطق القتال في شمال اثيوبيا

مكان: تخليص نحو 200 إسرائيلي ويهودي من مناطق القتال في شمال اثيوبيا

اتفاق تبادل أسرى بين الولايات المتحدة وإيران

اتفاق تبادل أسرى بين الولايات المتحدة وإيران

إيران: انفجار هائل في مجمع للفولاذ

إيران: انفجار هائل في مجمع للفولاذ

مسؤول في ليكود: الائتلاف سيدفع مشروع قانون التجنيد قدماً

مسؤول في ليكود: الائتلاف سيدفع مشروع قانون التجنيد قدماً

عامل أردني يطعن إسرائيليّاً في تل أبيب.. وشاباك يُحقق

عامل أردني يطعن إسرائيليّاً في تل أبيب.. وشاباك يُحقق

وزير إسرائيلي: التطبيع مع السعودية مسألة وقت وحسب

وزير إسرائيلي: التطبيع مع السعودية مسألة وقت وحسب

الإكوادور: اغتيال مرشح رئاسي خلال مهرجان انتخابي

الإكوادور: اغتيال مرشح رئاسي خلال مهرجان انتخابي

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

قيادي بحماس: إفراج الاحتلال عن المستوطنين المتهمين بقتل الشهيد قصي معطان &quot;قرار فاشيٌ ظالم

قيادي بحماس: إفراج الاحتلال عن المستوطنين المتهمين بقتل الشهيد قصي معطان "قرار فاشيٌ ظالم

هيئة الأسرى: الشبل ثائر مصاروة حرمان من التعليم وإصابة حرجة

هيئة الأسرى: الشبل ثائر مصاروة حرمان من التعليم وإصابة حرجة

مستوطنون يدمرون شبكة مياه للشرب شرق بيت لحم

مستوطنون يدمرون شبكة مياه للشرب شرق بيت لحم

اشتية يبحث مع سفيرة الهند تعزيز التعاون وفتح آفاق جديدة وفق الأولويات الوطنية

اشتية يبحث مع سفيرة الهند تعزيز التعاون وفتح آفاق جديدة وفق الأولويات الوطنية

فلسطين وألمانيا تبحثان آفاق التعاون الثنائي المشترك

فلسطين وألمانيا تبحثان آفاق التعاون الثنائي المشترك

نادي الأسير: المعتقلون الإداريون يُواصلون خطواتهم ضد جريمة الاعتقال الإداريّ

نادي الأسير: المعتقلون الإداريون يُواصلون خطواتهم ضد جريمة الاعتقال الإداريّ

اشتية يتسلم التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2022

اشتية يتسلم التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2022

جمعية رجال الأعمال بغزة تستقبل وزير الأوقاف الشيخ حاتم البكري

جمعية رجال الأعمال بغزة تستقبل وزير الأوقاف الشيخ حاتم البكري

منوعات

إليسا تشن هجوماً حاداً على وزير الثقافة اللبناني والسبب: فيلم باربي

إليسا تشن هجوماً حاداً على وزير الثقافة اللبناني والسبب: فيلم باربي

ماذا قال تامر حسني عن ثورة الذكاء الاصطناعي؟

ماذا قال تامر حسني عن ثورة الذكاء الاصطناعي؟

شيرين عبد الوهاب تختفي مجدداً عن منصات التواصل ومحاميها يكشف السبب

شيرين عبد الوهاب تختفي مجدداً عن منصات التواصل ومحاميها يكشف السبب

صورة مزيفة لـ عمرو دياب تُقلق الجمهور على صحة الهضبة

صورة مزيفة لـ عمرو دياب تُقلق الجمهور على صحة الهضبة

صورة: نهال عنبر تتصدر الترند بعد ظهورها بالحجاب

صورة: نهال عنبر تتصدر الترند بعد ظهورها بالحجاب

صورة: اسم أنثى مكتوب بالوشم على جسد حسن الرداد يثير تساؤلات الجمهور

صورة: اسم أنثى مكتوب بالوشم على جسد حسن الرداد يثير تساؤلات الجمهور

بظهر مكشوف.. زينة تشعل منصات التواصل بصور من الساحل المالي

بظهر مكشوف.. زينة تشعل منصات التواصل بصور من الساحل المالي

كنزي عمرو دياب تثير الجدل مجدداً بصورة جريئة من داخل المصيف

كنزي عمرو دياب تثير الجدل مجدداً بصورة جريئة من داخل المصيف

الفنانة بشرى بفستان زفاف أبيض والجمهور: &quot;عروس ولا إيه&quot;؟

الفنانة بشرى بفستان زفاف أبيض والجمهور: "عروس ولا إيه"؟

الفنان محمد رياض يكشف أسراراً خاصة عن حياته الشخصية والمهنية

الفنان محمد رياض يكشف أسراراً خاصة عن حياته الشخصية والمهنية

عربي

تونس وليبيا تتوصلان لاتفاق بشأن أزمة المهاجرين

تونس وليبيا تتوصلان لاتفاق بشأن أزمة المهاجرين

الجيش اللبناني يصدر بياناً بشأن حادثة &quot;شاحنة الكحالة&quot; التابعة لحزب الله

الجيش اللبناني يصدر بياناً بشأن حادثة "شاحنة الكحالة" التابعة لحزب الله

الأمم المتحدة: الحر الشديد بالعراق يشير لبدء حقبة الغليان العالمي

الأمم المتحدة: الحر الشديد بالعراق يشير لبدء حقبة الغليان العالمي

الأسد: الدعم الذي قدمته إيران وروسيا كان مهما جدا لسورية

الأسد: الدعم الذي قدمته إيران وروسيا كان مهما جدا لسورية